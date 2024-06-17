ЗСУ вперше захопили російський "танк-черепаху" і взяли у полон екіпаж
На Краматорському напрямку в районі Кліщіївки ЗСУ вперше захопили російський "танк-черепаху", а також взяли у полон його екіпаж
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
"На Краматорському напрямку в районі Кліщіївки воїни 22-ї окремої механізованої бригади захопили російський "танк-черепаху", а також взяли у полон його екіпаж. Слід наголосити, що це перший відомий такий випадок", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Зазначається, що завдяки підрозділу безпілотних систем було виявлено ворожий танк в районі села Кліщіївка. ЗСУ застосували БПАК по танку, з якого були здійснені скиди.
"Уражений танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись втекти, втратив будь-яку можливість віднайти вірний напрямок для повернення до своїх позицій. Завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному з рубежів і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком. Під час перемовин з екіпажем, механік-водій заховався всередині разом з гранатою і намагався підірвати танк. Але наші піхотинці знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж вмерти", - розповіли військові.
- Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1080 військових і десятки одиниць техніки російської окупаційної армії.
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