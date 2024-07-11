Переможні новини 869-го дня війни: СБУ знищила 11 російських складів із боєприпасами, а Україна отримає 18 вітчизняних САУ "Богдана"

Спецпризначенці СБУ знищили 30 ворожих танків, 12 систем ППО та 11 складів з боєприпасами впродовж двох тижнів

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У спецслужбі зазначили, що відпрацьовували по ворогу ударними дронами та іншими вогневими засобами.

Спецпризначенці СБУ вразили:

30 танків;

43 ББМ;

56 артсистем і РСЗВ;

12 систем ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

461 одиницю автотранспорту;

235 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій;

11 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Також було знищено 485 окупантів.

"Разом зробимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі - він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя - неминуча", - наголосили в СБУ.

Україна найближчими місяцями отримає 18 САУ "Богдана"

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що таким чином техніка, яку українці потребують на фронті, може бути вироблена і доставлена безпосередньо в Україні.

"Це має очевидні логістичні переваги та водночас сприяє розбудові оборонної промисловості в Україні. Тут артилерійські снаряди українського виробництва відіграють ключову роль як пілотний проєкт", - зазначив міністр.

Наголошується, що така допомога ґрунтується на рекомендаціях Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання є більшими, ніж фінансування, яке вони мають зараз", - додав Троельс Лунд Поульсен.

На будівлю посольства РФ у Вашингтоні спроєктували напис Childkillers

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що поки невідомо, хто саме стоїть за цією акцією. Натомість це сталося саме під час проведення у Вашингтоні 75-го саміту НАТО.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні на російське посольство, яке розташоване в цьому ж місті, спроєктували напис Child killers ("дітовбивці")", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, це пов'язано з ракетним ударом російської армії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Фото: t.me/BILD_Russian



Литва надала Україні нову партію військової допомоги

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

"11 липня до України були доставлені безпілотники, боєприпаси калібру 5,56х45 мм та розкладні каримати для української армії", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що Литва надає Україні довгострокову підтримку розміром 1 млрд євро.,

"Литва вже надала Україні військову допомогу на суму близько 641 млн євро. Цього року вже надано близько 115 мільйонів євро, і ми хочемо зберегти цю динаміку - до перемоги", - додали у відомстві.

Данія приєдналася до коаліції дронів

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду, згідно з якою країна долучається до коаліції дронів для України.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

"Ситуація в Україні залишається дуже серйозною. Безсумнівно, українці потребують постійної та масової підтримки з боку союзників. Данія пообіцяла підтримувати оборонну боротьбу України протягом наступних десяти років. Цією угодою ми посилаємо потужний сигнал, що ми дотримуємося свого слова. Безпілотники мають вирішальне значення для оборонної боротьби українців, і тому міжнародна співпраця в коаліції безпілотників є такою важливою", – сказав Поульсен.

Коаліцію дронів очолюють Латвія, Велика Британія та Україна. Коаліція має на меті доставити в Україну 1 млн малих ударних безпілотників.

Швеція приєдналася до української коаліції дронів

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у середу, 10 липня, підписав угоду, згідно з якою країна приєдналася до коаліції дронів для України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Швеції.

Пол Йонсон зазначив, що безпілотники стали важливою частиною сучасної війни та відіграють велике значення для України, адже дрони відбивають російські атаки й збирають інформацію на полі бою.

"Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції щодо безпілотників у питаннях закупівлі, постачання та навчання пілотів безпілотників", - сказав міністр.

Окрім Швеції, до також коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія та Естонія. Коаліцію спільно очолюють Латвія та Велика Британія.

Норвегія виділить $92,7 млн на посилення ППО для України

Норвегія виділить 1 мільярд крон (92,69 мільйона доларів) на підтримку України у сфері протиповітряної оборони.

Про це на саміті НАТО заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, пише Reuters.

"Українці потребують більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - сказав міністр.

У Польщі вже тисячі охочих вступити до Українського легіону

У Польщі триває набір до новоствореного Українського легіону - українського добровольчого військового підрозділу. Кілька тисяч людей уже заявили про своє бажання вступити до цього підрозділу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

"У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду добровольців. У нас проживає до 1 мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі. Цікаво, що багато хто з них справді хоче служити та приносити користь своїм співвітчизникам, але вони кажуть: ми не хочемо, щоб нас відправляли воювати без належної підготовки та спорядження", - заявив він.

Міністр зазначив, що польська сторона забезпечить добровольців навчанням і спорядженням, а потім ці люди будуть відправлені в Україну з правом повернення до Польщі після ротації.

"Якби так вчинила кожна європейська країна, в Україні було б кілька бригад", - визнав Сікорський.