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Огляд

Переможні новини 873-го дня війни: останній сторожовий корабель ЧФ покинув Крим, "Чорні Запорожці" ліквідували "гордість російського оборонпрому"

15 липня, 2024 понедiлок
20:00
Перемога України перемога переможні новини

З Криму вийшов останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ, бійці бригади Чорних Запорожців ліквідували новітній російський танк, вартістю $4,5 млн 

Зміст

Іспанія відправила в Україну 10 танків Leopard 2А4

Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, до складу якої входять 10 танків Leopard 2А4, снаряди та екскаватори. Про це повідомляє міністерство оборони Іспанії.

Техніка, яку передасть іспанська сторона, пройшла ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї, а також випробування на технічну справність. 

Партію техніки спочатку наземним транспортом перевезли з Севільї до Ферроля, що на північному заході Іспанії. А уже 13 липня з Ферроля судном відправили в один з польських портів. 

Бійці 72-ї бригади ліквідували новий російський танк, вартість якого $4,5 млн 

Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців за допомогою дрона підірвали новітній російський танк "Прорив", вартість якого $4,5 млн. Про це повідомили на сторінці бригади, оприлюднивши відео своєї "роботи".  

"Наші солдати знають як палити мільйони доларів. На відео гордість російського оборонпрому – танк Т-90М "Прорив", вартістю в 4,5 мільйони доларів. Детонує він після неочікуваної зустрічі з українським дроном, – повідомила пресслужба бригади. – Лише сотню таких танків росіяни змогли зібрати, з моменту їх створення – за 7 років. А горять вони 5 хвилин". 

 

У бригаді закликали охочих нищити ворога приєднуватимуть до Чорних Запорожців.

"Хочеш так само робити ворогу боляче? Ставай Чорним Запорожцем - щовівторка та щочетверга з 09:00 – 13:00 в кінотеатрі ім. Олександра Довженка, що знаходиться за адресою м. Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 19/1, будуть працювати представники 72-ї ОМБр, які допоможуть, підкажуть та зорієнтують в питаннях мобілізації та проходженні служби за контрактом", – йдеться у повідомленні. 

Зеленський заявив, що український завод став лідером у Європі з виробництва САУ

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 15 липня заявив, що з усіх заводів Європи найбільшу кількість артилерійських систем виробляють в Україні.

На запитання журналістки про те, скільки САУ "Богдана" Україна виробляє на місяць, Зеленський відповів: "Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ "Богдана". Із заводів у Європі, я б сказав би, найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством".

Також Зеленський заявив, що Україна займається також іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними. За його словами, розробки уже є.

У Чорному морі станом на 15 липня не лишилось жодного ворожого корабля

15 липня речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії вийшов з окупованого Криму. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день", – наголосив Плетенчук.

У ВМС ЗСУ також повідомили, що в Чорному морі на ранок 15 липня ворожі кораблі відсутні. При цьому в Азовському морі, за даними ВМС, було 3 ворожі кораблі, але серед них не було носіїв крилатих ракет "Калібр". 

“За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор", – йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ. 

Чорноморський флот РФ

Фото: Defense Express


У Латвії з 16 липня конфісковуватимуть авто з білоруськими номерами на користь України

У Латвії з  16 липня запроваджують заборону на в'їзд до країни особам з зареєстрованими у Білорусі легковими пасажирськими автомобілями. Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Державну податкову службу (VID).

Загалом до Латвії заборонено ввозити з Білорусі такі товари, які дозволяють цій країні диверсифікувати доходи, завдяки чому Білорусь може брати участь в агресії Росії проти України.

На кордоні особі з авто на білоруських номерах запропонують повернутись в країну, з якої вона прямувала в Литву. Якщо вона відмовляється, митна служба зможе конфіскувати її автомобіль на користь України.

"В Латвії вже зараз заборонено перебування автомобілів країни-агресора Росії. В той самий час ми бачимо, що автомобілі, зареєстровані у Білорусі, часто використовують для обходу санкцій, накладених на Росію", – заявила міністерка юстиції Інесе Лібіня-Егнере. 


 
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