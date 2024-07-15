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Війна з Росією: хроніка
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Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ покинув Крим, - Плетенчук

15 липня, 2024 понедiлок
12:52
Війна з Росією Чорноморський флот РФ

15 липня, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії вийшов з окупованого Криму

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день", - наголосив Плетенчук 

  • 30 травня військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов заявляв, що ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму.
  • 17 червня речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українським військовим вдалося вивести з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії
  • За даними британської розвідки, українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів військово-морських сил Росії, які діяли в Чорноморському регіоні в період з лютого 2022 року по червень 2024 року.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
корабель
ЗСУ
Військові новини
Чорноморський флот Росії
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