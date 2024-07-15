Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ покинув Крим, - Плетенчук
15 липня, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії вийшов з окупованого Криму
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день", - наголосив Плетенчук
- 30 травня військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов заявляв, що ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму.
- 17 червня речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українським військовим вдалося вивести з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії
- За даними британської розвідки, українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів військово-морських сил Росії, які діяли в Чорноморському регіоні в період з лютого 2022 року по червень 2024 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.23
- EUR Купівля 44.24Продаж 44.97
- Актуальне
- Важливе