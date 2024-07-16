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Головна Перемога України Переможні новини 874-го дня війни: партизани оприлюднили координати секретного військового центру в Криму, ЗСУ вразили ворожу систему ППО на Донеччині
Огляд

Переможні новини 874-го дня війни: партизани оприлюднили координати секретного військового центру в Криму, ЗСУ вразили ворожу систему ППО на Донеччині

16 липня, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

Партизани руху "Атеш" виявили в Криму секретний центр, де тренують російських військових, а Генштаб підтвердив ураження ворожої системи ППО на Донеччині

Зміст

Хакери "поклали" майже 100 російських вебресурсів

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки разом із волонтерською хакерською спільнотою 15 липня атакували близько 100 вебресурсів Росії. Про це повідомила пресслужба ГУР МО України.

Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.

"Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії", – повідомляють у ГУР.

Чеська компанія вироблятиме в Україні гвинтівки Colt

Україна та Чехія підписали дві угоди в галузі оборонної промисловості,  повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з очільником чеського уряду Петром Фіалою.

"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері власне оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод – угода підписана між Sellier & Bellot та Укроборонсервіс, – розповів український прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, друга підписана угода передбачає виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Угода укладена між Ceska Zbrojovka та українським підприємством, яке прем’єр не назвав з міркувань безпеки.

Партизани виявили в Криму центр підготовки російських військових

Секретний центр підготовки російський військових у Криму більше не секретний. Партизани руху "Атеш" виявили таємну військову школу і оприлюднили її координати. 

"Агент "Атеш" зі складу ЗС РФ повідомив нам про севастопольський центр підготовки ЗС РФ, який за легендою є школою для водолазів, де він і проходив навчання", – йдеться в матеріалі.

За даними "Атеш",  у секретному центрі відбуваються тренування особового складу росіян, зокрема окупанти в їхніх межах стріляють по мішенях у воді.

"Все-таки за легендою тут розташований центр підготовки водолазів. Але це лише прикриття. Рашисти люблять останнім часом маскувати силові структури під МНС, а тепер ще й під водолазів", – кажуть в "Атеш".

Фото: "Атеш"

Україна отримає обладнання з Вільнюської ТЕС

Литовська компанія Ignitis Gamyba надасть Україні енергообладнання Вільнюської ТЕЦ-3, яку зупинили і законсервували у 2015 році. Вартість обладнання становить понад 50 млн євро.

На сайті компанії вказано, що договір про надання гуманітарної допомоги підписали Ignitis Gamyba та оператор системи передачі електроенергії "Хмельницькобленерго", який за дорученням Кабміну займатиметься розподілом обладнання після отримання. 

З міркувань безпеки компанія не розголошує назву та потужність обладнання, а також електростанції, на які воно буде передано. Втім відомо, що йдеться про понад 300 одиниць обладнання. 

Ракетні війська знищили ворожу ППО на Донеччині

ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс С-300 на тимчасово окупованій території Донеччини. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Висловлюю подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання! Сьогодні опівночі, підрозділи ракетних військ Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області", – йдеться у дописі. 

За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється.

"Варто зазначити, що це вже не перша вдала спільна робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ. Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій. Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів", – каже генерал Сирський. 

Теги:
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