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ГУР разом із кіберволонтерами 15 липня атакували майже 100 веб-ресурсів РФ

16 липня, 2024 вiвторок
15:16
Війна з Росією

Кіберфахівці Головного управління розвідки разом із волонтерською хакерською спільнотою 15 липня атакували близько 100 веб-ресурсів Росії

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.

"Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії", - повідомляють у ГУР.

Зокрема, ураження зазнали:

  • MITgroup - група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів
  • "Пєрмскій завод промобладнання" - підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів
  • "Обʼєднані кранові технології" - торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання
  • "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобілів LADA.

Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд  уражених веб-ресурсів РФ зазнав певних змін - замість звичних росіянам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки "404".

Останні кібератаки ГУР на російські сервіси та провайдери

26 квітня співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну кібератаку на сервіси правлячої партії "Единая Россия".

3 травня повідомлялось, що кіберфахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані.

У травні кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів Білгородщини та сайти місцевої влади, зокрема уряд обласного центру.

7 травня ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних.

12 червня фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого виникли затримки низки авіарейсів.

1 липня стало відомо, що фахівці Головного управління розвідки Міноборони України у травні здійснили найпотужнішу кібератаку на провайдерів РФ, унаслідок якої мережі не було в тимчасово окупованому Криму, а також на ТОТ Запорізької та Херсонської областей.

Теги:
Україна
Росія
Міністерство оборони
Технології
кібератаки
ГУР
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