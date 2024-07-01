ГУР у травні здійснило найпотужнішу атаку на російських провайдерів, - ЗМІ

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на джерело в Силах безпеки й оборони.

Співрозмовник видання розповів, що росіяни називають цю DDos-атаку ГУР найпотужнішою, з якою їм коли-небудь доводилось мати справу.

За словами джерела, внаслідок атаки найбільше постраждав оператор РФ "Міранда-медіа". Його абоненти не мали зв’язку й не могли оплачувати послуги через ураження білінг-системи. Доступу до мережі не було в користувачів тимчасово окупованих територій Херсоньскої та Запорізької областей, а також Криму.

Водночас кібератаки ГУР уразили російську мережу "Фарлайн" - передусім на території Криму.

Гендиректор одного з операторів зв’язку РФ Іван Зима поінформував місцеві медіа про те, що на часткове відновлення зв’язку російським фахівцям знадобилось щонайменше 16 годин. Без зв’язку значна кількість абонентів залишалась понад дві доби.

За словами представників провайдерів, у ході відновлення зв’язку були труднощі в комунікації з абонентами, оскільки вони відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію через страх шахрайства.

Зазначається, що 20% абонентів відмовились від модернізації їхнього мережевого обладнання, яке могло б захистити від подальших атак.

Джерело видання наголосило, що кібератаки ГУР продовжувались також і в червні: вони були спрямовані зокрема на "Міранда-медіа", сервери пропагандистських ЗМІ й місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси й мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи.

За словами співрозмовника, це стало причиною затримки авіарейсів, виникнення значних заторів на Кримському мосту та припинення роботи касових апаратів на тимчасово окупованому півострові.

Останні кібератаки ГУР на російські сервіси та провайдери

26 квітня співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну кібератаку на сервіси правлячої партії "Единая Россия".

3 травня повідомлялось, що кіберфахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані.

У травні кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів Білгородщини та сайти місцевої влади, зокрема уряд обласного центру.

7 травня ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних.

12 червня фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого виникли затримки низки авіарейсів.