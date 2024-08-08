Переможні новини 897-го дня війни: контроль над важливою газорозподільчою станцією в Суджі та нова зброя для підсилення української піхоти

Українських піхотинців підсилять новою зброєю

Міноборони України допустило до експлуатації у ЗСУ новий реактивний піхотний вогнемет, який потужніший за діючий сьогодні РПВ-16. Про це в етері "Еспресо" повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих

"Відбулася кодифікація та допущення до експлуатації у ЗСУ піхотного реактивного вогнемета. Його назва не зазначається, проте по суті технічні дані збігаються з РПВ-16, але трохи відрізняються, то ж можемо говорити, що це удосконалена версія представленого ще у 2018 році вогнемета. Це дуже серйозна зброя, яка значно може підсилювати наших піхотинців на землі. Застосуванням цієї зброї займаються спеціальні підрозділи РБХ (радіаційного, хімічного та біологічного) захисту, в яких цей вогнемет є штатною зброєю", – пояснив Валерій Рябих.

Україна підписала угоду про безвіз зі ще однією країною

Очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін, підписали угоду про безвізовий режим. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

8 серпня міністри провели переговори й зокрема обговорили поглиблення звʼязків між Україною і державами Африки, перспективи тристоронньої торгівлі, а також інвестиційної співпраці з Маврикієм. Наприкінці переговорів Кулеба й Гобін підписали угоду про безвіз.

У МЗС пояснили, що вона "на цьому етапі насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії".

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Україна контролює ГРП у Суджі, через яку здійснюється транзит в ЄС

Видання The Washington Post заявляє, що Україна взяла під контроль газорозподільчий пункт у Суджі, що в Курській області. Цей ГРП важливий для транзиту газу в Європу.

Видання посилається на радника президента України Володимира Зеленського, який на умовах анонімності повідомив, що українські військові взяли під контроль газорозподільчий пункт у Суджі, на відстані близько 8 км від українсько-російського кордону. Офіційно українська сторона подій у Курській області досі не коментувала.

Водночас WP додає, що бойові дії в Курській області РФ тривають третій день поспіль і, за словами російських військових, Україна зайняла частину Суджі та декілька прикордонних сіл.

В Україні запустили платформу Армія+, яка має подолати бюрократію у війську

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим у четвер, 8 серпня, презентували платформу Армія+. Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Зеленський розповів, що сьогодні Армію+ запускають з базовими функціями - електронними рапортами та військовими ID. За його словами, надалі застосунок будуть наповнювати новими сервісами, зокрема курсами та навчальними програмами.

"Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири та солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію і заповнення паперів", – зазначив президент.

Прем'єр-міністр своєю чергою розповів, що цифровізація в Україні охоплює більшість сфер - відбудову, освіту, медицину, соціальний захист, підтримку бізнесу, правоохоронну діяльність, і тому має охопити й армію.

"Фактично, це Дія для військових, створена військовими, з урахуванням потреб військових. Наразі Армія+ цілком інтегрована для нормативно-правового поля України. 30 липня цього року уряд окремою постановою унормував роботу цього електронного інструменту. Тобто сервіси вже починають функціонувати, ними можуть користуватися військові", - сказав Шмигаль.