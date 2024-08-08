Це дуже серйозне підсилення наших піхотинців: Defense Express про ведення в експлуатацію ЗСУ нового виду озброєння
Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив, що Міноборони України допустило до експлуатації у ЗСУ новий реактивний піхотний вогнемет, який потужніший за діючий сьогодні РПВ-16
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Слід сказати, що зараз відбулася кодифікація та допущення до експлуатації у ЗСУ піхотного реактивного вогнемета. Однак не зазначається його назва, але по суті технічні дані збігаються з РПВ-16, але трохи відрізняються, то ж можемо говорити, що це удосконалена версія представленого ще у 2018 році вогнемета. Це дуже серйозна зброя, яка значно може підсилювати наших піхотинців на землі. Застосуванням цієї зброї займаються спеціальні підрозділи РБХ (радіаційного, хімічного та біологічного) захисту, в яких цей вогнемет є штатною зброєю", - пояснив Валерій Рябих.
За його словами, версія удосконаленого вогнемета є потужною зброєю, яка дозволяє знищувати противника без оптики на дальностях десь 600 м, а з оптикою можлива і більша відстань.
"За великим рахунком цей вогнемет – дуже руйнівна зброя, особливо, якщо застосовується у міській забудові або, наприклад, в особливих умовах, коли ворог зосереджується у якихось улоговинах або в укриттях. Це пов'язано з принципом дії такої зброї, яка називається вакуумна або термобарична. Принцип дії полягає у тому, що снаряд на певну відстань закидає вибухову суміш, яка розпилюється та змішується з повітрям, після чого за десяту долі секунди здійснюється підрив. Площа суцільного ураження може сягати десь 2,5 тис. кв. м, а у радіусі приблизно 50 км може завдавати непоправну шкоду особовому складу. Цей вогнемет може суттєво посилити наші підрозділи", - зауважив військовий експерт.
Рябих додав, що це вітчизняна зброя, яка після кодифікації може закупатися та постачатися до українського війська, також, бувши кодифікованою за стандартами НАТО, ці вогнемети можуть закупатися й закордонними споживачами.
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- 2 серпня Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура".
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