Переможні новини 910-го дня війни: ЗСУ вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області, масштабна атака безпілотників на Москву

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту

Український парламент підтримав ратифікацію Римського статуту, на базі якого працює Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. За це рішення проголосував 281 народний депутат.

Народний депутат України Ярослав Железняк написав, що перед голосуванням нардепам передали листи підтримки від Генштабу та керівника Головного розвідувального управління Міноборони Буданова.

"Дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за, і проти", – додав він.

Ратифікація Римського статуту дасть можливість Україні набути повноправного членства в МКС, подавати кандидатури для обрання суддів та прокурорів до МКС і брати участь в Асамблеї держав - учасниць Римського статуту.

Авіація ЗСУ завдала ударів високоточними бомбами по військах росіян

Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри ураження нашою авіацією місць зосередження противника в Курській області. Відео розміщено в телеграм-каналі командувача ПС ЗСУ, пише Армія.Інформ.

Після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області, для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об’єкти населених пунктів.

"Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди! Дякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за результативні удари по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів", — написав Микола Олещук.

Також, як повідомили у Державній прикордонній службі України, наша артилерія спалює бліндажі окупантів, знищує польові склади боєкомплекту та зупиняє піхоту в Серебрянському лісі. Відео опубліковане на youtube-каналі ДПСУ. На кадрах видно, як артилерія успішно завдає нищівних втрат рашистам.

Військові показали, як знищують ворожі цілі на Курщині

Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України показали відео, на якому знищують російські військові цілі у Курській області.

На відео видно ефективні враження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню HIMARS по мостах та понтонних переправах.

Сили ССО спільно з Силами оборони уразили та знищили скупчення техніки, польовий склад боєкомплектів, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20 ворога.

ЗСУ вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області РФ

Українські військові вночі 21 серпня завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ.

Участь в ударі взяли підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

"За результатами об’єктивного контролю спостерігалися вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідують", – йдеться у повідомленні.

Комплекси С-300 російські окупанти використовують, зокрема, для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Одна з наймасштабніших атак БПЛА на столицю РФ

У ніч на 21 серпня росіяни поскаржилися на наймасштабнішу атаку безпілотників на Московську область. Зокрема, кажуть про нібито збиття 10 дронів.

О 3-й годині ночі мер Москви Сергій Собянін вперше заявив, що російська ППО в міському окрузі Подільськ нібито відбила атаку безпілотника, який летів на Москву.

Вже станом на 04:33, за словами мера російської столиці, їхня ППО збила восьмий безпілотник, який летів на Москву.

Пізніше російська влада поінформувала про збиття ще двох БПЛА. Водночас Собянін заявив: "Сили ППО вночі збили вже 10 БПЛА, які летіли на Москву, це одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю".