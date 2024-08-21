Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 910-го дня війни: ЗСУ вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області, масштабна атака безпілотників на Москву
Огляд

Переможні новини 910-го дня війни: ЗСУ вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області, масштабна атака безпілотників на Москву

Тетяна Яворська
21 серпня, 2024 середа
20:00
Перемога України переможні новини

Верховна Рада ратифікувала Римський статут, що дасть можливість Україні набути повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, українська авіація знищує росіян на Курщині, а безпілотники масово атакують Москву

Зміст

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту

Український парламент підтримав ратифікацію Римського статуту, на базі якого працює Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. За це рішення проголосував 281 народний депутат.

Народний депутат України Ярослав Железняк написав, що перед голосуванням нардепам передали листи підтримки від Генштабу та керівника Головного розвідувального управління Міноборони Буданова.

"Дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за, і проти", – додав він.

Ратифікація Римського статуту дасть можливість Україні набути повноправного членства в МКС, подавати кандидатури для обрання суддів та прокурорів до МКС і брати участь в Асамблеї держав - учасниць Римського статуту.

Авіація ЗСУ завдала ударів високоточними бомбами по військах росіян

Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри ураження нашою авіацією місць зосередження противника в Курській області. Відео розміщено в телеграм-каналі командувача ПС ЗСУ, пише Армія.Інформ.

Після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області, для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об’єкти населених пунктів.

"Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди! Дякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за результативні удари по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів", — написав Микола Олещук.

Також, як повідомили у Державній прикордонній службі України, наша артилерія спалює бліндажі окупантів, знищує польові склади боєкомплекту та зупиняє піхоту в Серебрянському лісі. Відео опубліковане на youtube-каналі ДПСУ. На кадрах видно, як артилерія успішно завдає нищівних втрат рашистам.

Військові показали, як знищують ворожі цілі на Курщині

Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України показали відео, на якому знищують російські військові цілі у Курській області.

На відео видно ефективні враження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню HIMARS по мостах та понтонних переправах.

Сили ССО спільно з Силами оборони уразили та знищили скупчення техніки, польовий склад боєкомплектів, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20 ворога.

ЗСУ вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області РФ

Українські військові вночі 21 серпня завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ.

Участь в ударі взяли підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. 

"За результатами об’єктивного контролю спостерігалися вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідують", – йдеться у повідомленні.

Комплекси С-300 російські окупанти використовують, зокрема, для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Одна з наймасштабніших атак БПЛА на столицю РФ

У ніч на 21 серпня росіяни поскаржилися на наймасштабнішу атаку безпілотників на Московську область. Зокрема, кажуть про нібито збиття 10 дронів.

О 3-й годині ночі мер Москви Сергій Собянін вперше заявив, що російська ППО в міському окрузі Подільськ нібито відбила атаку безпілотника, який летів на Москву.

Вже станом на 04:33, за словами мера російської столиці, їхня ППО збила восьмий безпілотник, який летів на Москву.

Пізніше російська влада поінформувала про збиття ще двох БПЛА. Водночас Собянін заявив: "Сили ППО вночі збили вже 10 БПЛА, які летіли на Москву, це одна з наймасштабніших спроб атакувати столицю".

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
ВРУ
ЗСУ
зброя для України
Москва
Курськ
Читайте також:
обстріл, ППО
Автор Ксенія Золотова
21 серпня, 2024 середа
Мер Москви заявив про одну з наймасштабніших атак БПЛА на столицю РФ
Лілль, Ліга чемпіонів
Автор Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф 20 серпня
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Ксенія Золотова
21 серпня, 2024 середа
РФ від вечора 20 серпня атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
20:51
на фото: Володимир Зеленський та Патріарх Варфоломій
Зеленський обговорив заборону РПЦ в Україні зі Вселенським патріархом Варфоломієм
20:29
В Єревані посольство Білорусі закидали картоплею
В Єревані посольство Білорусі закидали картоплею після заяви Лукашенка, що вірмени "нікому не потрібні"
20:11
Жозеп Боррель
"Врятує життя, зменшить руйнування": Боррель закликав не обмежувати використання Україною зброї Заходу проти РФ
20:03
OPINION
Володимир Єрмоленко
Життя з собою — це постійний пошук "суспільної угоди"
19:59
путін
"Створюють розкол між тими, хто в Україні і хто поїхав": у ЦПД розповіли про діяльність російських агентів за кордоном
19:53
Оновлено
ФК Карпати
Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
19:47
Верховна Рада
Нардеп Костенко розповів про ризики ратифікації Римського статуту, які стосуються військових ЗСУ
19:30
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС
19:23
Швейцарія
Швейцарія вирішила підтримати 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ
19:05
Ексклюзив
Артем Лагутенко
Кореспондент Еспресо побачив Суджу під контролем ЗСУ: міфічний пам’ятник Леніну, містяни жаліються на владу, а трупи ніхто не забирає. Фоторепортаж
18:51
Інфографіка
збірна України, Євро-2024
Ліга націй: стало відомо, де Україна гратиме домашні матчі проти Грузії та Чехії
18:48
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Україні треба доєднатися до ініціативи "Небесний щит", - авіаексперт Храпчинський
18:21
Михайло Мудрик і Рахім Стерлінг, Челсі, АПЛ
Конкурента Мудрика відсторонили від тренувань у "Челсі"
18:11
Ексклюзив
російські полонені, полон
"Найбільше чинять опір офіцери": командир взводу 3-го батальйону "Нахтігаль" Галамай про полонених росіян на Курщині
18:03
Оновлено
Козача Лопань
РФ атакувала сільраду на Харківщині: з-під завалів деблокували жінку
18:01
OPINION
Євген Магда
В Україні дивує хіба що справедливість
18:00
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Дуже важливо не лише щоб Україна перемогла, але й щоб у Росії усвідомили, що програли, – Радослав Сікорський. Спецпроєкт "День незалежності: світлі люди в темні часи"
17:56
Нідерланди
Нідерланди закуплять для України понад пів сотні мобільних радарів: у чому їхні особливості
17:54
Олександр Мережко
"Крок до справжнього міжнародного правосуддя": Мережко про ратифікацію Римського статуту
17:37
електроенергія
Укренерго не прогнозує вимкнень світла 22 серпня
17:29
Фінляндія НАТО
Фінляндія веде переговори щодо розміщення на території держави військ НАТО, - міністр оборони Хяккянен
17:21
Ексклюзив
Ймовірно, РФ вже давно має доступ до систем шифрування Telegram, - експерт у сфері хмарних рішень Попінако
17:19
евакуація
На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Покровського району: перелік
17:13
Суджа, РФ, Курська область
Війська РФ з початку доби завдали 17 авіаударів по населених пунктах Курської області
17:06
Kalush та Jerry Heil
Пісні українських артистів помітили на російському сервісі, у Kalush прокоментували
17:01
Угорщина
Угорщина пояснила ЄС своє рішення спростити перетин кордону для росіян і білорусів
16:59
Курська область
На Курщині росіяни займають цивільні об’єкти після оголошення РФ евакуації
16:55
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Через удар РФ по кафе на Запоріжжі загинув підліток, ще 6 дітей поранено: лікарі розповіли про їхній стан
16:40
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
16:32
На фото: фортифікації на Харківщині
Будувати фортифікації на Харківщині доручили компаніям, що мають звʼязок з ОПЗЖ і РФ, - hromadske
16:27
Суджа, РФ, Курська область
"Українські терористичні батальйони вбивають мирних жителів РФ": фейки іноземних ЗМІ за 21 серпня
16:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Не один напрямок: Сили оборони проводять комплексні операції, - нардеп Костенко
16:11
Within Temptation та Blind8 анонсували спільний трек
Нідерландський гурт Within Temptation записав спільний трек з українцями Blind8
16:05
OPINION
Денис Довгополий
Курська операція: як із Суджі можна тиснути на Австрію
16:04
"Мої батьки померли в окупації. Тепер через суд я маю довести, що вони дійсно мертві" — історія журналістки з Криму
15:56
На фото: Ігор Коломойський
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо Коломойського
15:54
Роман Костенко
"Не весь задум, який має наш Генштаб", - нардеп Костенко про дії на Курщині
15:46
До Севастополя прибув командир російської морської бригади з Курщини, - "Атеш"
15:39
Оновлено
світло
Вимкнення світла 21 серпня розпочнуться раніше: деталі від Укренерго
15:33
На ТОТ півдня окупанти збільшили кількість перевірок на вулицях, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV