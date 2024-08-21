Сили оборони вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області РФ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, участь в ударі взяли підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Військові завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника у Ростовській області.

"За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідують", - йдеться у повідомленні.

За словами Генштабу, комплекси С-300 російські окупанти використовують, зокрема, для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.