Сили оборони вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області РФ
Українські військові вночі 21 серпня завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Так, участь в ударі взяли підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Військові завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника у Ростовській області.
"За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідують", - йдеться у повідомленні.
За словами Генштабу, комплекси С-300 російські окупанти використовують, зокрема, для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.
- У ніч на 21 серпня росіяни поскаржились на наймасштабнішу атаку безпілотників на Московську область. Зокрема, кажуть про нібито збиття 10 дронів.
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