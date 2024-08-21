Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
У середу, 21 серпня, український парламент підтримав ратифікацію Римського статуту
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк
За це рішення проголосував 281 народний депутат.
Железняк написав, що перед голосуванням нардепам передали листи підтримки від Генштабу та керівника Головного розвідувального управління Міноборони Буданова.
"Дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за і проти", - додав він.
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