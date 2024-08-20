Профільний комітет рекомендував Раді ратифікувати Римський статут

Про це повідомив голова Комітету з питань зовнішньої політики Верховної Ради Олександр Мережко.

Як розповів Мережко в коментарі в кулуарах парламенту, спеціальне засідання комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на тему питання про ратифікацію Римського статуту провели сьогодні о дев'ятій ранку. Загальне рішення, яке ухвалили, – рекомендувати Раді ратифікувати Римський статут.

"Це питання, яке має дуже довгу історію, майже чверть століття, починаючи з 2000 року, коли Україна підписала Римський статут, ми його обговорюємо. На мій погляд, було висловлено практично всі аргументи", – сказав він.

Депутат додав, що на засідання комітету запросили низку осіб, тому депутати мали змогу поставити питання представникам різних міністерств і відомств, розвіяти міфи, пов'язані з цією темою. За словами нардепа, засідання запланували приблизно тиждень тому, тож було достатньо часу, щоб підготуватися до нього.

"Мені здається, важко коментувати іноді та проводити дебати з цього приводу, бо тут стикаєшся не стільки з раціональною юридичною логікою й аргументами, які базуються на раціо, скільки з міфом, що це може негативно вплинути на наших військових. І коли по сотому колу намагаєшся пояснити, зокрема колегам, що такі ризики мають, скажімо так, мінімальний характер, – ну, це неможливо. Бо політики вважають, що вони знають краще, ніж будь-хто, будь-яке питання", – додав Мережко.

Говорячи про ризики для бійців ЗСУ від ратифікації Римського статуту, Мережко зазначив, що є певні запобіжники, які дають змогу захистити наших військових.

"Але маємо виходити з розуміння того, що міжнародне правосуддя спрямоване на боротьбу з порушеннями, в тому числі законів і звичаїв війни. І Міжнародний кримінальний суд базує свою діяльність на принцип комплементарності (доповнюваності), тобто йдеться про допоміжний ранг. Тобто він розглядає справу тоді, коли національна система правосуддя, правоохоронні органи, національні суди не спрацьовують. Якщо держава або неспроможна, тобто або не хоче, або не може, розглядати порушення міжнародного гуманітарного права, які передбачені Римським статутом, тільки тоді МКС займається цією справою. Ми ж намагаємося максимально жорстко дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Наша система правосуддя функціонує ефективно, у нас є і бажання, і можливості розглядати будь-які порушення, пов'язані з нормами міжнародного гуманітарного права", – сказав він.

Також Мережко нагадав, про додатковий запобіжник, який міститься в законопроєкті. Йдеться про заяву до статті 124 Римського статуту, в якій передбачено по суті мораторій на юрисдикцію цього суду стосовно громадян України на 7 років.

"До речі, завжди існує можливість вийти з будь-якого міжнародного договору, якщо він не влаштовує. Але для нашого іміджу і політичної підтримки, і прискорення процесів правосуддя важливо бути повноправним учасником Міжнародного кримінального суду", – підсумував голова профільного комітету.

Читайте також: Чи потрібна Україні ратифікація Римського статуту?

Раніше народна депутатка Ірина Геращенко зауважила, що це питання є чутливим, тому вони з колегою Марією Іоновою, пропонували голові профільного комітету Мережку всебічно розглянути це питання, із запрошенням не лише представників Мін'юсту й Офісу президента, а й керівництва Генштабу, Міноборони та військових.

"Але він поставив таке важливе обговорення в останню хвилину, й це про якість роботи нинішнього комітету закордонних справ…", – додала вона.

"Ратифікацією пропонується відтермінування введення норми про розслідування справ щодо дій українських військових на 7 років. Це максимально можливий термін відтермінування. Й у військових питання є питання саме щодо часу ратифікації і проваленої владою комунікаційної кампанії. Ми не почули від представників влади конкретної відповіді, як будуть потім будуть захищені наші військові. І чому ратифікація саме зараз", – зауважила Ірина Геращенко, додавши, що засідання комітету відбулося "без права широкого обговорення і дискусії".