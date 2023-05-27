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Перемога України прискорить розпад Росії, - американський аналітик Бугайский

27 травня, 2023 субота
19:26
Новини

Януш Бугайский, американський аналітик, експерт фонду "Джеймстаун", телеведучий, вважає, що найбільш вірогідний сценарій розпаду РФ – повномасштабний вибух, тобто руйнування інститутів, послаблення центральної влади, скорочення економіки

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я б сказав, що за останні 30 років РФ довела, що вона не відбулася як держава. У попередніх своїх ітераціях (від лат. iteratio — повторювання) вона також зазнала краху як держава, як царська або радянська імперії. Тепер Російська Федерація на межі розвалу. Я написав свою книгу ще до повномасштабного нападу Росії на Україну, відтак дещо оновив її, і вважаю, що напад на Україну і перемога України прискорять розпад Росії", - підкреслив аналітик.

Януш Бугайский додав, що протягом тривалого часу російській державі вдавалося приховувати свою неспроможність. Як відомо, росіяни дуже добре вміють маскувати та приховувати правду, вводити людей в оману, поширюючи пропаганду та дезінформацію про власну систему.

"У цьому вина не лежить на людях чи на окремій людині, вона у структурі держави, тобто інституції, які намагаються таку державу утримати, – це погана економіка, масова корупція, некомпетентність та неспроможність військового керівництва. Це і є комбінація факторів, які роблять Росію невдалою державою", - зазначив експерт.

Бугайский сказав, що розпад Росії наближається і цей процес запущений у багатьох відношеннях.

"Багато чого відбувається підпільно, того чого ми не бачимо або ж бачимо тільки верхівку. Наприклад, боротьба за владу, яка, я вважаю, дедалі більше загострюється у Москві. Але я не кажу, що це станеться саме так і саме тоді. Я малюю сценарій того, на мою думку, що станеться, коли розрив просочиться глибше у російське суспільство. Це точно не станеться в один момент рівномірно і всюди, буде поступовий процес, який можливо розтягнеться на багато років. Найбільш вірогідним сценарієм розпаду я б назвав – повномасштабний вибух, тобто руйнування інститутів, послаблення влади у центрі, скорочення економіки, бюджету, соціальних послуг, пенсій та інших виплат населенню. І далі частіше будуть виникати заворушення у різних регіонах і республіках, бо буде боротьба за владу у центрі. А центр буде неспроможний контролювати всю країну. Почнеться криза, яка охопить всю Російську Федерацію", - зауважив американський аналітик.

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