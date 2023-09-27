Перемога України у війні з РФ не має жодного стосунку до стратегії нацоборони Німеччини, - Пісторіус

Про це він сказав у коментарі ERR під час візиту до Таллінну.

За словами Пісторіуса, Німеччина чітко заявила, що Україна має виграти ініційовану Росією війну. Однак, на думку міністра, Німеччина не може ставити перемогу України в основу стратегії своєї національної оборони.

"Мета стратегії національної оборони не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну. Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої. стратегії національної оборони", - сказав Пісторіус.