Перемога України у війні з РФ не має жодного стосунку до стратегії нацоборони Німеччини, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна повинна перемогти у війні проти Росії, проте це не повинно стати основою стратегії національної оборони ФРН
Про це він сказав у коментарі ERR під час візиту до Таллінну.
За словами Пісторіуса, Німеччина чітко заявила, що Україна має виграти ініційовану Росією війну. Однак, на думку міністра, Німеччина не може ставити перемогу України в основу стратегії своєї національної оборони.
"Мета стратегії національної оборони не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну. Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої. стратегії національної оборони", - сказав Пісторіус.
- У травні міністр оборони Німеччини також наголосив на необхідності продовження військової підтримки України для захисту від російської агресії. За його словами, припинення постачань зброї означатиме кінець України.
- 18 вересня Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро, який міститиме боєприпаси, техніку для розмінування, енергогенератори та одяг.
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