Перемоги не буде, якщо Путін відчуває, що має перевагу, - Бренсон

Про це заявив засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Єдиний спосіб завершити цю війну — це якщо Україна почне відкидати росіян назад, — вважає Бренсон. - І тоді, одного дня, можна буде досягти мирної угоди. Він також переконаний, що Україні потрібно допомагати ще більше — це єдиний спосіб перемогти.

"Перемоги поки не буде, якщо Путін відчуває, що має перевагу. Я не вбачаю можливості, щоб війну було завершено. Тому ми повинні бути впевнені, що ви, український народ, маєте сили та засоби, щоб відкинути війська Путіна", - сказав він.

На думку Річарда Бренсона, кожна країна, яка може допомагати, може допомагати більше.

"Деякі країни є хорошими. Але вони можуть бути навіть кращими. США та Британія зробили це добре", - додав американський бізнесмен.

4 липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна має посилитись настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах.

Представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що на конференції в Лугано буде розроблено принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України.