Перемоги не буде, якщо Путін відчуває, що має перевагу, - Бренсон
Якщо Україна почне відкидати росіян назад, тоді можна буде досягти мирної угоди
Про це заявив засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Єдиний спосіб завершити цю війну — це якщо Україна почне відкидати росіян назад, — вважає Бренсон. - І тоді, одного дня, можна буде досягти мирної угоди. Він також переконаний, що Україні потрібно допомагати ще більше — це єдиний спосіб перемогти.
"Перемоги поки не буде, якщо Путін відчуває, що має перевагу. Я не вбачаю можливості, щоб війну було завершено. Тому ми повинні бути впевнені, що ви, український народ, маєте сили та засоби, щоб відкинути війська Путіна", - сказав він.
На думку Річарда Бренсона, кожна країна, яка може допомагати, може допомагати більше.
"Деякі країни є хорошими. Але вони можуть бути навіть кращими. США та Британія зробили це добре", - додав американський бізнесмен.
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