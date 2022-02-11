Перемовини в Берліні: Єрмак спрогнозував розблокування обміну полоненими та нову Нормандську зустріч і назвав Північний потік-2 "частиною загальної енергобезпеки"

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі, передає Еспресо.TV.



За словами Єрмака, радники не змогли дійти до спільного документу.



"Всі сторони підтвердили готовність продовжувати переговори. Всі виразили повну прихильність режиму припинення вогню незалежно від будь-яких умов", - сказав очільник Офісу президенту.



Він висловив сподівання, що на наступному засіданні ТКГ продовжиться розгляд питань, пов'язаних із законами, які передбачені Мінськими угодами та будуть розблоковані гуманітарні питання щодо обміну полоненими і відкриття КПВВ.



Єрмак прокоментував запланований візит Олафа Шольца до Києва.



"Чекаємо на візит канцлера наступного понеділка. Думаю, це буде дуже змістовний і насичений візит. Перший візит канцлера до Німеччини, перемовини з президентом Зеленським. Дуже сподіваємось, що Німеччина відіграватиме одну з ключових ролей щодо Мінського процесу. Сподіваюся, що зусилля Німеччини допоможуть Україні принести мир і повернути території", - додав голова ОПУ.



Він відповів на питання щодо перенесенення зустрічей ТКГ в Стамбул.



"Якщо буде погодження всіх сторін, Україна буде готова зустрічатися в Туреччині, щоб продовжити перемовини", - зазначив Єрмак.



Очільник ОП додав, що про можливу зустріч міністрів закордонних справ взагалі не говорили.



"Партнери з Німеччини і Франції, представники РФ говорили, що треба підготувати і зробити можливим, щоб відбулася зустріч лідерів. не можу сказати конкретну дати (зустрічі лідерів нормандського формату - ред.). точно зустрінемось політичними радниками дуже скоро", - сказав Єрмак.



Він зауважив, що від прогресу на перемовинах в "Нормандському форматі" буде залежати в тому числі процес деескалації на кордоні.



"Без припинення війни в Україні не може бути європейської системи безпеки. Енергетична безпека України є частиною загальної безпеки. Ми розглядаємо "Північний потік-2" як частину цієї енергетичної безпеки. Як домовлялись у Вашингтоні Німеччина і США, Україна повинна отримати певні гарантії. Ми віримо, що наші партнери виконають свої зобов'язання і Україна дійсно отримає гарантії не тільки економічної безпеки, а й загальної безпеки. І хотів би ще раз наголосити: ми не можемо сьогодні говорити про будь-яку безпеку в Європі без припинення війни в центрі Європи і без забезпечення реальної ефективної безпеки України", - підсумував Єрмак.



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