Окупанти у Бахмуті деморалізовані через знищення їхніх полковників

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що знищення полковників РФ деморалізуючи вплинуло на армію противника

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Втрата полковників на полі бою - це маркер катастрофічної ситуації російської армії на Бахмутському напрямку. До недавнього часу монополістом у Бахмуті був Пригожин зі своїм злочинним угрупованням. Пригожин взагалі погрожував усю Донеччину захопити. Величезні втрати на Бахмутському напрямку змусили Пригожина залучити регулярні війська Росії, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи окупанта. Але вони не були готові до бойових дій", - підкреслив Череватий.

Крім того, Силам оборони вдалося відрізати основні шляхи постачання боєприпасів окупантам.

Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко в етері "Еспресо".

"У надзвичайно жорстких боях, які є в ці хвилини, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в самому місті та в деяких місцях покращити своє положення, тобто вибити противника із займаних позицій. І, що дуже важливо, на підступах до міста вдалося розтиснути лещата, повністю зруйнувавши наміри противника, одрізати основні шляхи сполучення й постачання до самого міста боєприпасів, резервів живої сили, всього, що необхідно для оборони", - сказав він.

ЗСУ звільнили 20 кв. км передмістя Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські воїни на півночі та півдні передмістя Бахмута вже звільнили близько 20 квадратних кілометрів.

"Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції й не виривати з контексту подій. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів", - написала заступниця міністра оборони України.

На Буковині заборонили діяльність релігійних організацій, що мають зв’язок з РФ

Депутати Чернівецької облради підтримали рішення про заборону на території області релігійних організацій щодо яких доведений канонічний зв'язок з Росією.

"Своїм рішенням депутати закликають Верховну Раду України позачергово розглянути та ухвалити закон "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" (проєкт № 8221 від 23.112022 р.) та переглянути законність функціонування релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

Україна офіційно стала учасницею Центру НАТО з кібероборони

На території штаб-квартири органу в Естонії підняли наш державний прапор.

Україна офіційно стала учасницею Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Поблизу штаб-квартири органу в столиці Естонії, місті Таллінні, тепер майорить український прапор.

Підсанкційному олігарху Фуксу оголосили підозру

Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків

Про це інформує СБУ.

"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних замовників через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн", - ідеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Авіація України завдала 13 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили 1 іранський ударний БпЛА “Shahed” та 2 розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.