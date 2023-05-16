Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 447 дня війни: армія РФ перебуває у катастрофічній ситуації у Бахмуті, а олігарху Фуксу оголосили підозру
Огляд

Переможні новини 447 дня війни: армія РФ перебуває у катастрофічній ситуації у Бахмуті, а олігарху Фуксу оголосили підозру

Катерина Бенюк
16 травня, 2023 вiвторок
19:00
Перемога України переможні новини

Підсанкційному олігарху Фуксу СБУ оголосила підозру, а тим часом ЗСУ веде успішні бої за звільнення Бахмута

Окупанти у Бахмуті деморалізовані через знищення їхніх полковників

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що знищення полковників РФ деморалізуючи вплинуло на армію противника

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Втрата полковників на полі бою - це маркер катастрофічної ситуації російської армії на Бахмутському напрямку. До недавнього часу монополістом у Бахмуті був Пригожин зі своїм злочинним угрупованням. Пригожин взагалі погрожував усю Донеччину захопити. Величезні втрати на Бахмутському напрямку змусили Пригожина залучити регулярні війська Росії, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи окупанта. Але вони не були готові до бойових дій", - підкреслив Череватий. 

Крім того, Силам оборони вдалося відрізати основні шляхи постачання боєприпасів окупантам. 

Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко в етері "Еспресо".

"У надзвичайно жорстких боях, які є в ці хвилини, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в самому місті та в деяких місцях покращити своє положення, тобто вибити противника із займаних позицій. І, що дуже важливо, на підступах до міста вдалося розтиснути лещата, повністю зруйнувавши наміри противника, одрізати основні шляхи сполучення й постачання до самого міста боєприпасів, резервів живої сили, всього, що необхідно для оборони", - сказав він.

ЗСУ звільнили 20 кв. км передмістя Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські воїни на півночі та півдні передмістя Бахмута вже звільнили близько 20 квадратних кілометрів.

"Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції й не виривати з контексту подій. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів", - написала заступниця міністра оборони України.

На Буковині заборонили діяльність релігійних організацій, що мають зв’язок з РФ

Депутати Чернівецької облради підтримали рішення про заборону на території області релігійних організацій щодо яких доведений канонічний зв'язок з Росією.

"Своїм рішенням депутати закликають Верховну Раду України позачергово розглянути та ухвалити закон "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" (проєкт № 8221 від 23.112022 р.) та переглянути законність функціонування релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

Україна офіційно стала учасницею Центру НАТО з кібероборони

На території штаб-квартири органу в Естонії підняли наш державний прапор.

Україна офіційно стала учасницею Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Поблизу штаб-квартири органу в столиці Естонії, місті Таллінні, тепер майорить український прапор.

Підсанкційному олігарху Фуксу оголосили підозру

Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків

Про це інформує СБУ.

"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних замовників через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн", - ідеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Авіація України завдала 13 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили 1 іранський ударний БпЛА “Shahed” та 2 розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.

Статті
Новини
олігархи
СБУ
Війна з Росією
кібератаки
Бахмут
новини Буковини
Читайте також:
16 травня, 2023 вiвторок
В Австрії в поїзді увімкнули промову Гітлера
15 травня, 2023 понедiлок
Де в Україні 16 травня можливі дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
Вибухи, Луганськ
15 травня, 2023 понедiлок
На Луганщині ворог вже втратив тилові позиції, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 40.48
    Продаж 41.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
16 травня
20:24
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Не знайомий з Князєвим й ніколи з ним навіть не говорив, - Жеваго
20:19
Джон Салліван
Експосол США в РФ: Росії не можна довіряти, будь-які питання треба вирішувати з позиції сили та впевненості
20:07
OPINION
Орест Сохар
Пригожин — агент Буданова, а Герасимова пора розстріляти
20:01
Оновлено
Підсанкційному олігарху Фуксу оголосили підозру
Масштабні фінансові махінації та ухилення від сплати податків: підсанкційному олігарху Фуксу оголосили підозру
19:52
У Грузії протести проти відновлення авіарейсів до РФ
"Русский самолет, иди...": У Грузії протестують проти відновлення авіасполучення з РФ
19:50
російські танки, окупанти, оркі
Вороги за день завдали 27 ракетних та 37 авіаударів, а також здійснили 20 обстрілів з РСЗВ, — Генштаб
19:22
Міністерство оборони
РФ заявила про знищення ЗРК Patriot у Києві "кинджалом", у Резнікова відповіли тролінгом окупантів
19:08
ракета Storm Shadow
Україна вже почала застосовувати ракети великої дальності, - CNN
19:02
Кирило Буданов
Буданов натякнув на причетність України до ліквідації посіпак Кремля та оцінив здатність РФ протистояти контрнаступу ЗСУ
18:59
Amnesty International
Найбільше за 5 років: в світі минулого року стратили майже 900 людей, - Amnesty International
18:49
Рада Європи
Саміт Ради Європи підтримає трибунал для РФ й елементи мирного плану Зеленського, - президент ПАРЄ Кокс
18:42
Кримський міст
Туроператори Росії прогнозують катастрофічний сезон у Криму
18:20
У Польщі відкрили медцентр для обслуговування українських біженців
18:18
Ексклюзив
Лукашенко
Плани Лукашенка руйнуються, він вже боїться за своїх синів, - представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі
18:07
OPINION
Юрій Бутусов
Поява у мережі відео з роботою ППО грає на руку ворогу
18:03
грузія
"Викликає сумніви у європейському курсі країни": у ЄС відреагували на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ
17:49
Тіні Кокс
Очільник ПАРЄ Кокс: Україна мусить провести вибори попри війну, це зобов’язання за статутом Ради Європи
17:38
Ексклюзив
Китай
Немає підстав думати, що Китай міг бути попереджений про нічний обстріл Києва і затримав приїзд свого представника, - дипломат Литвин
17:37
Німеччина передала пікапи для ЗСУ
Німеччина передала 34 пікапи для Сил оборони України
17:37
Оновлено
Всеволод Князєв
Верховний Суд висловив недовіру Князєву, його повноваження призупинені
17:25
зерно, зернова угода
Посол України в Туреччині оцінив перспективи продовження "зернової угоди" після 18 травня
17:25
Tornado
Німеччина слідом за Британією виключила передачу власних винищувачів Україні
17:13
зруйнований Бахмут
Маляр: ЗСУ звільнили 20 кв. км передмістя Бахмута, але ворог дещо просувається в місті, руйнуючи його артилерією
17:00
У Одесі знайшли повішеного військового
16:58
обстріл, ППО
Компрометують роботу ППО: Повітряні сили закликали військові адміністрації врегулювати роботу вуличних відеокамер
16:41
AirMoldova
Молдова і США готують угоду про "відкрите небо": сприятиме авіасполученню між двома країнами
16:40
Ілон Маск
Вперше після очолення Twitter: Маск придбав ще одну компанію
16:32
держдума РФ
У Росії пропонують легалізувати депортацію українців із окупованих територій
16:30
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Фашисти називали себе фашистами, нацисти - нацистами": Клімкін пропонує знайти коректне визначення режиму в РФ
16:30
Парлемент Грузії
У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту
16:30
Ексклюзив
полонені окупанти
Втрата полковників - це маркер катастрофічної ситуації російської армії на Бахмутському напрямку, - Череватий
16:27
вертоліт «Chinook»
Основний у армії: у США схвалили продаж гвинтокрилів Chinook Німеччині
16:17
Ексклюзив
МіГ-31 К
В Росії збільшили виробництво ракет "Кинджал" до 10 одиниць на місяць, - військовий експерт Киричевський
16:15
електромережі ЛЕП світло
Укренерго закликало заощадливо користуватися світлом у вечірні години, через ремонтні роботи
16:14
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Ворог неспецифічно розташував ракетоносії напередодні сьогоднішнього нічного обстрілу, - Гуменюк
16:06
OPINION
Валерій Пекар
Влада підірвала довіру до процесу всіх реформ
16:00
У Росії стався вибух на газопроводі
У Росії стався вибух на газопроводі "Ямал-Європа": є загиблі та постраждалі
15:54
ЗАЕС
Росіяни заборонили співробітникам ЗАЕС спілкуватися між собою, - Енергоатом
15:50
Китай
Влада Китаю закликала іноземні посольства в Пекіні прибрати плакати на підтримку України, – Kyodo
15:47
Ексклюзив
Ракета Storm Shadow
Як далекобійні ракети дозволять ЗСУ підготувати плацдарм для контрнаступу: пояснив військовий експерт Селезньов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV