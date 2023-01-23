Україна отримає €500 млн військової допомоги від ЄС

Угорщина зняла вето, тож країни Євросоюзу 23 січня погодили сьомий транш військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Про це повідомив постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс. Йдеться про гроші з Європейського фонду миру, з якого країни ЄС фінансують летальну зброю та засоби захисту для України.

Загальний обсяг військової допомоги з боку Євросоюзу завдяки цьому рішенню сягнув уже 3,6 млрд євро.

Ще 45 млн євро міністри закордонних справ ЄС погодились виділити на обладнання для військової тренувальної місії ЄС для України, вказує Reuters.

ЗСУ знищили два російські штурмовики Су-25 та вертоліт Ка-52

23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили шість повітряних цілей. Серед них два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

В Україні арештували два російські літаки вартістю €10 млн

Суд наклав арешт на два літаки АН-148, що належать російському акціонерному товариству, до на яке РНБО наклало персональні та економічні санкції.

Слідчі встановили, що у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи офшорну компанію на Кіпрі для обходу введених санкцій, уклало договір оренди літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності. Після початку повномасштабного вторгнення Росії договори оренди розірвали. Літаки вартістю близько 10 млн євро мали вивезти з України.

У десятці найкращих монет світу – дві українських

Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року". Про це повідомляють в НБУ.

Монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року.

Срібна монета номіналом 10 гривень "25 років Конституції України" перемогла у номінації "Найкраща монета про сучасну подію".

Українська депутатка стала віцепрезиденткою ПАРЄ

Народна депутатка Олена Хоменко стала віцепрезиденткою парламентської асамблеї ради Європи. Ще дві українські депутатки очолили комітети ПАРЄ. 23 січня голову української делегації Марію Мезенцеву обрали головою комітету з питань рівності та недискримінації, а Євгенію Кравчук головою комітету з питань культури, науки, освіти та медіа.