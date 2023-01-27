Україна придбала "ловців шахедів"

В Україну уже прибули шість систем для захисту енергетичних об'єктів від ворожих дронів. "Ловців шахедів" розроблено за сучасними американськими технологіями

"Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 – автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники", – розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

ЗСУ формують перші у світі ударні роти дронів

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний схвалив створення ударних рот БПЛА. Уже створили Координаційний штаб з ключовими міністерствами та службами для повноцінної реалізації проєкту.

Уже відібрали найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога.

Українська збірна отримала перше золото на чемпіонаті Європи з біатлону

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула перемогу у спринті й принесла Україні першу золоту, а загалом третю медаль чемпіонату Європи у швейцарському Ленцерхайде.

"28-річна представниця Закарпаття, чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, віддала усі сили на дистанції й показала перший час на фініші, на 0,5 секунди випередивши срібну медалістку шведку Тільду Йоханссон і на 1,8 – володарку бронзи німкеню Ванессу Хінц", – повідомили у Національному олімпійському комітеті.

Бельгія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Бельгія виділяє для України найбільший пакет військової допомоги на €92 млн. Крім того, країна передасть нашій державі гуманітарну допомогу на €69 млн

За словами міністра оборони Бельгії Людевін Дедондер, йдеться про ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи. Частина з цього буде взята зі складів Міноборони Бельгії, а частина — закуплена в приватних компаніях. Міноборони відправить Україні пальне та забезпечить навчання українських військових.

Українська ППО збила штурмовик Су-25

27 січня українська ППО знищила російський штурмовик Су-25. "На східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні Повітряні Сили ЗСУ.

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