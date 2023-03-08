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Переможні новини 378 дня війни: Україна отримає два десятки "леопардів" до кінця березня, а в окупованому Енергодарі масштабна пожежа

Зіновія Воронович
8 березня, 2023 середа
20:00
Перемога України Переможні новини

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що 21 танк "леопард" прибуде в Україну до кінця березня, а в окупованому Енергодарі спалахнула пожежа на 4 га

ЄС надасть €1 мільярда на компенсацію військової допомоги Україні

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри оборони погодили надання €1 мільярда на компенсацію негайної військової допомоги Україні. 

Окрім того, під час пресконференції у Стокгольмі за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу, Боррель заявив про підготовку понад 11 тис. українських військових.

"До кінця цього місяця наша Військова допоміжна місія (EUMAM-Ukraine) завершить тренування більш ніж 11 тисяч українських солдатів. Всі країни-члени висловили задоволення результатами, які були досягнуті в рамках цієї тренувальної місії, і зобов’язалися робити більше", – каже Боррель.

Два десятки "леопардів" надійдуть в Україну у березні  

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що до кінця березня до України надійдуть 18 танків Leopard 2A6 з Німеччини та три з Португалії. 

"Можу вам сказати, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські можуть прибути в Україну цього місяця", — сказав Пісторіус в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі. 

Спецпризначенці СБУ збили ворожий "солнцепьок"  

Воїни Центру спецоперацій "А"  Служба безпеки України спалили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок"  прямо в момент її залпу. Це їм вдалось зробити за допомогою FPV-дрона. Відео влучання оприлюднив Генштаб ЗСУ.

У Генштабі також уточнили, що за добу авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та одного удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

Нацгвардійці поблизу Бахмута збили  штурмовик Су-25

Захисники з Національної гвардії України збили російський Су-25 з ПЗРК "Перун". Це сталося поблизу Бахмута на Донеччині з відстані до чотирьох кілометрів.

"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома", – ствердив командир дивізіону "Партизан".

В окупованому Енергодарі  масштабна пожежа

Міський голова Мелітополя Іван Федедором повідомив про пожежу в окупованому Енергодарі. У місцевих пабліках повідомили, що до гасіння залучили Росгвардію та військових. Повідомляють, що пожежа на набережній поширилась майже на площу 4 га. Окупанти вважають, що причиною займання стали українські безпілотники з запалювальними боєприпасами. 

Падіння Української економіки сповільнилось

Падіння ВВП України у лютому 2023 року становило 26% у річному обчисленні. У січні падіння ВВП склало 32%, тож ситуація трохи поліпшилась.

"Загалом економічний фронт тримається – економіка продовжує функціонувати, адаптуватися, відновлюватись", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

У лютому порівняно з січнем поточного року дещо покращилася ситуація у промисловості завдяки зниженню дефіциту електроенергії. Минулого місяця ракетних ударів по об'єктах електроенергетики було менше, ніж у січні, а їхній негативний вплив нівелювався більшою адаптивністю виробників.

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