Україна отримає 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги ЄС

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс анонсував переказ Україні другого траншу макрофінансової підтримки в 1,5 млрд євро з пакета допомоги на €18 млрд.

"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів

Прем'єр Словаччини Едуард Хегер повідомив, що словацький кабінет міністрів схвалив передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні

"Словацький уряд щойно схвалив передачу Україні 13 МіГ-29! Обіцянки повинні бути дотримані. Коли Володимир Зеленський попросив про зброю, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога - ключова для забезпечення здатності захистити себе та всю Європу від Росії", - написав прем'єр.

В Бахмуті прикордонники мінометами "демілітаризували" штурмову групу росіян

Українські прикордонники відпрацювали мінометами по штурмовій групі росіян в Бахмуті. Також знищили схрон боєприпасів.

"У Бахмуті прикордонники-мінометники знищили штурмову групу противника. А ще влучним пострілом по схрону боєприпасів «"демілітаризували" передовий загін ПВК Вагнер, - пише пресслужба.