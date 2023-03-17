Переможні новини 387-го дня війни: 13 винищувачів від Словаччини та ордер на арешт Путіна
У Бахмуті "демілітаризували" штурмову групу росіян, а Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна
Україна отримає 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги ЄС
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс анонсував переказ Україні другого траншу макрофінансової підтримки в 1,5 млрд євро з пакета допомоги на €18 млрд.
"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.
Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів
Прем'єр Словаччини Едуард Хегер повідомив, що словацький кабінет міністрів схвалив передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні
"Словацький уряд щойно схвалив передачу Україні 13 МіГ-29! Обіцянки повинні бути дотримані. Коли Володимир Зеленський попросив про зброю, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога - ключова для забезпечення здатності захистити себе та всю Європу від Росії", - написав прем'єр.
В Бахмуті прикордонники мінометами "демілітаризували" штурмову групу росіян
Українські прикордонники відпрацювали мінометами по штурмовій групі росіян в Бахмуті. Також знищили схрон боєприпасів.
"У Бахмуті прикордонники-мінометники знищили штурмову групу противника. А ще влучним пострілом по схрону боєприпасів «"демілітаризували" передовий загін ПВК Вагнер, - пише пресслужба.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе