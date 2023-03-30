Під Бахмутом прикордонники знищили дві групи вагнерівців

Українські прикордонники відбили у Бахмуті Донецької області ворожі штурми та знешкодили дві групи вагнерівців, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Місто-фортеця Бахмут разом із бійцями ДПСУ витримує ворожі атаки. Один наступ вогневим ударом відбили наші мінометники по координатах аеророзвідки. З іншим загоном "вагнерівців" впоратися допомогли гранатомети і стрілецька зброя у ближньому бою", – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У Львові провели унікальну для Східної Європи операцію дитині

У львівській дитячій лікарні св. Миколая вперше в Східній Європі прооперували однорічну дитину за допомогою робота Da Vinci. У хлопчика була вроджена аномалія

Як повідомили у Першому медоб'єднанні Львова, Ярославу з Вінниччини лише рік і 4 місяці. У хлопчика вроджена аномалія правої нирки.

Оскільки пацієнт ще дуже маленький, тож аби він легше переніс хірургічне втручання і швидше відновився, лікарі вирішили оперувати його за допомогою робота Da Vinci. Ця сучасна роботизована система дає змогу проводити операції малоінвазивно – без великого розрізу, що є менш травматично та з мінімальною крововтратою.

ЗСУ відбили майже пів сотні атак на Сході

За добу ЗСУ відбили 47 атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські артилеристи нищать противника на Бахмутському напрямку

Авіація Сил оборони за добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.

В Україні завершують відновлення лінії електропередачі до Польщі

В Україні готують до запуску повітряну лінію, яка через Польщу з'єднається європейськими енергосистемами. Ця лінія не працювала з 1991 році, але після відновлення через неї можна буде імпортувати та експортувати електрику до ЄС.

"Так ми розширюємо свої можливості та укріпити зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури", – сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Прогнозують, що її цю ЛЕП почнуть експлуатувати уже в квітні.

Північна Македонія передасть Україні штурмовики Мі-24

Македонський уряд схвалив рішення безкоштовно передати Україні гелікоптери. За даними видання "Фокус", йдеться про передачу 12 гелікоптерів Мі-24, утім в повідомленні уряду ані тип гелікоптерів, ані їх кількість не уточнюють.

"Уряд Республіки Північна Македонія розглянув та прийняв узгоджений текст Протоколу про дарування літаків між Міністерством оборони Республіки Північна Македонія та Міністерством оборони України", – повідомили в Уряді.

Раніше очільниця македонського Міноборони Слав’янка Петровська озвучувала намір передати Україні гелікоптери Мі-24, які Скоп’є придбало в Києва у 2001 році.