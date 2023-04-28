Україна отримала артустановки Caesar від Данії

Про це міністр оборони Олексій Резніков поінформував під час пресконференції.

За словами міністра в серпні 2022 року Україна розпочала проєкт із Данією щодо отримання САУ Caesar. У свій час Королівство замовило їх у Франції.

"Ми вели перемовини, непростий був проєкт, сьогодні хочу вам похвастатися, заїхали перші "цезарі "в Україну, виробництво Франція, але це данські "цезарі", які стають на бойове чергування", - сказав міністр.

Резніков повідомив, що Україна готова до контрнаступу

В глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції.

"Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Як тільки буде божа воля, погода і рішення командирів - ми це зробимо", - заявив Резніков.

На Вінниччині скасували договори оренди на землю з УПЦ МП

Вінницька обласна рада припинила договори оренди землі з УПЦ МП та призначила перевірки ділянок та храмів.

Рішення підтримали 58 із 60 присутніх депутатів.

Крім того, облрада схвалила звернення до українського парламенту для заборони діяльності релігійних організацій, що керуються з Росії.

ЗСУ знищили три російські артустановки "Гіацинт" на південному фронті

Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Протягом останньої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження по зосередженню живої сили та техніці ворога в Каховському районі. Знищено 14 одиниць озброєння та техніки, зокрема 2 артустановки "Гіацинт", комплекс і ще одну антену РЕБ (радіоелектронної боротьби), 2 антени системи зв’язку та 3 безпілотники-розвідники. Ліквідовано 12 російських терористів.

Перша партія радарів, які купили громадяни Литви, прибуде в Україну за тиждень

Перші три радари, куплені коштом громадян Литви, наступного тижня мають прибути до України: загалом для Збройних Сил придбали 16 радарів

Про це пише 15min.

"Процедури придбання та відправлення радарів до Литви зайняли близько місяця. Цього разу польські прикордонники поставилися до їхнього транзиту набагато формальніше", - зазначив відповідальний за закупівлю, глава організації "Blue/Yellow" Йонас Оман.

Раніше організація вже повідомляла, що всі 16 закуплених радарів прибули до Литви, а перші три вже на шляху до України та мають прибути за тиждень.

Україна отримала грантові $1,25 млрд від США

У п'ятницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки

Про це поінформували в міністерстві фінансів.

Зазначається, що кошти надали через Цільовий фонд Світового банку в межах четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE). Також від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала близько $16,7 млрд від США у формі грантів.

Кошти спрямують на пенсійні виплати, допомогу внутрішньо переміщеним особам, зарплати працівникам охорони здоров’я та виплати співробітникам ДСНС.

Авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження росіян та їхньої техніки

За добу авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу й військової техніки окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів і 4 райони зосередження живої сили противника.