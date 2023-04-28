ЗСУ знищили три російські артустановки "Гіацинт" на південному фронті

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Протягом останньої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження по зосередженню живої сили та техніці ворога в Каховському районі.

Знищено 14 одиниць озброєння та техніки, зокрема 2 артустановки "Гіацинт", комплекс і ще одну антену РЕБ (радіоелектронної боротьби), 2 антени системи зв’язку та 3 безпілотники-розвідники.

Ліквідовано 12 російських терористів.