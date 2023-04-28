ЗСУ знищили три російські артустановки "Гіацинт" на південному фронті
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Протягом останньої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження по зосередженню живої сили та техніці ворога в Каховському районі.
Знищено 14 одиниць озброєння та техніки, зокрема 2 артустановки "Гіацинт", комплекс і ще одну антену РЕБ (радіоелектронної боротьби), 2 антени системи зв’язку та 3 безпілотники-розвідники.
Ліквідовано 12 російських терористів.
- Станом на 28 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні російська армія тримає 13 ворожих кораблів, з них, як і раніше три ракетоносії з 24 "калібрами".
- За минулу добу, 27 квітня, російська армія здійснила 61 обстріл, випустивши 356 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
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