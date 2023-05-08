В українській Армії дронів вісім нових рот

Станом на 8 травня Армія дронів поповнилася ще вісьмома новими ротами ударних і FPV-коптерів, а також пікапами для них. Усі безпілотники українського виробництва. Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони", – наголосив міністр.

Україна отримала 189,32 млн євро кредиту від світового банку

До загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначену позику надано в рамках угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

ССО знищили кулеметний розрахунок ворога у Бахмуті

Українські Сили спеціальних операцій знищили кулеметний розрахунок росіян у Бахмуті, який вів вогонь з багатоповерхівки.

"Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777. Продовжуємо працювати!", – повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій.

M777 – легка буксирувана британсько-американська гаубиця зі стволом калібру 155 міліметрів. Військові її називають "три сокири".

Звільнення Зміїного принесло українській економіці $1,5 млрд

Звільнення острова Зміїний, який був для окупантів важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря, мало позитив не лише для ЗСУ, а й для економіки України. Зокрема, це дало можливість розблокувати дунайські порти. Про економічну вигоду від звільнення острова написав віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков у колонці для "NV Бізнес".

За словами міністра, у перші місяці повномасштабного вторгнення єдиним морським шляхом, який з'єднував Україну зі світом, був Сулінський канал – головна судноплавна протока гирла Дунаю в Румунії. Однак його пропускна здатність була вкрай низька — у середньому до трьох суден на добу проходить до наших портів.

"Після звільнення острова Зміїний вдалося відкрити для проходу суден гирло Бистре, яке розташоване вже в акваторії України. Це дозволило збільшити пропускну здатність дунайських портів у 3 рази — до 9 суден на добу, – написав Олександр Кубраков. – Ефект для держави склав орієнтовно додаткових 10 мільйонів тонн вантажів на рік, а для економіки додаткові $1,5 мільярда. Також за рахунок відкриття гирла Бистре на 30% знизилася ставка фрахту. Здешевлення логістики вкрай важливе для підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції на міжнародних ринках, яка значно похитнулася після початку війни".

Окупанти тікають зі Скадовська сім'ями, документами та награбованим

У місті Скадовськ окупанти згортають діяльність районної та міської адміністрацій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. На даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне, – йдеться у повідомленні Генштабу. – Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ".