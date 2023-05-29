20-річний нацгвардієць у темряві збив ворожу ракету з "Ігли"

Вночі 29 травня 20-річний нацгвардієць зміг збити одну з ракет, які ворог випустив по Києву з ПЗРК "Ігла-1".

Як розповіли у Національній гвардії України, гвардієць з позивний Покемон служить у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні бригади “Буревій”. Повітряну ціль він збив о 3:20.

"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", – поділився враженнями Покемон.

Це не перша ракета, яку збив Покемон. 9 травня цього року він також зумів поцілити у ворожу ракету.

Данія виділить ще $2,6 млрд на військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про збільшення витрат на військову допомогу Україні. Цьогоріч уряд виділить 7,5 млрд данських крон, а наступного року – ще 10,4 млрд. Це приблизно $2,6 млрд.

"Саме зараз українцям потрібна наша зброя і наша підтримка, тому це терміново. Але нічого не вказує на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів у 2024 році", – підкреслила прем’єрка.

Українська авіація завдала 15 ударів по живій силі та техніці РФ

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі противника.

Фото: Генштаб ЗСУ

Під Маріуполем знищили санаторій "Ялта", де могло бути понад 600 окупантів

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у населеному пункті Юр'ївка сталася "бавовна", внаслідок якої 100 окупантів загинули, ще чотири сотні госпіталізували.

Андрющенко розповів, що влучання сталося у колишній оздоровчий комплекс "Ялта" та зазначив, що там могло перебувати до 650 росіян. За даними спротиву, які наводить радник мера, вчора до комплексу привезли 4 автобуси з живою силою ворога.

"Влучання в колишній ОК "Ялта", зруйновано 5-типоверховий корпус. За проєктом в цій будівлі з комфортом розміщувалося 120 відпочивальників. Якщо переробляти на казарми, в кімнаті можна розміщувати близько 4-5 людей. Тобто, місткість приміщення як казарм – орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Спротиву, вчора туди завезли 4 автобуси на той момент ще живої сили", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, було знищено станцію зв'язку та РЕБ окупантів.

США виділили $2 млн на гранти для українського бізнесу

Проєкт USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму, спрямовану на підтримку участі українського бізнесу в міжнародних торговельних заходах, обсягом фінансування у $2 млн. У рамках програми передбачено надання близько 30 грантів на суму від $35 тис. до $90 тис.

"З початку повномасштабної війни Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримала участь 348 українських бізнесів з ІТ, креативних індустрій, харчової та меблевої галузей у 31 міжнародній торговельній місії у таких країнах як США, Великобританія, Франція, Іспанія, Німеччина. Підприємці підвищили впізнаваність своїх компаній на іноземних ринках, підготували фундамент для повноцінного виходу на іноземні ринки та знайшли нових клієнтів і партнерів. Протягом наступного року ми плануємо підтримати участь МСП у ще 30 заходах. Ми шукаємо комплексні проєкти, які включатимуть тренінги та підготовку до місій, розробку аналітичних матеріалів, участь в торговельних заходах, проведення постівентів для обміну досвідом з іншими підприємцями", – зазначила керівниця Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка" Олеся Залуська.