Окупанти облаштували санаторій під госпіталь для поранених

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок цього противник продовжує обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи, – повідомляє Генштаб ЗСУ. – Так, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості".

Окрім того, ворог у тимчасово окупованому Мелітополі розмістив базу військових разом з технікою прямо на території Олександро-Невського собору

За даними Генштабу, за добу авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також два по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Пентагон замовив партію ЗРК Gepard для України

Американська компанія Global Military Products отримала від Міноборони США контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.

Роботи будуть виконуватись в Аммані (Йорданія) з орієнтовною датою завершення 30 травня 2024 року.

Фото: відкриті джерела

У Пентагоні нагадали, що на момент укладення контракту було виділено 118 375 740 доларів США за програмою військових продажів за кордон (Ініціатива з надання допомоги Україні в галузі безпеки) на 2010 фінансовий рік.

У Харкові відновила роботу одна з найбільших книгарень в Україні

1 червня у Харкові поновила роботу одна з найбільших українських книгарень, яка не працювала з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року

"Сьогодні ми нарешті відкрили книгарню в Харкові на (вулиці, – ред.) 23 серпня. Книгарня не працювала понад рік від 24 лютого 2022 року. Це одна з найбільших (якщо не найбільша) книгарня в Україні. Запрошую по книжки", – повідомив директор всеукраїнської мережі книгарень "КнигоЛенд" Ігор Зарудко.

Військо звільнення Росії збільшується

Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський в ефірі Еспресо заявив, що добровольці Росії продовжують звільнення РФ від путінського режиму і 1 червня зайшли у Шебекенській район Бєлгородщини.

"Нещодавно ми обіцяли, що звільнення Росії буде йти далі, і зараз у Шебекіно на Бєлгородщині це продовжується. Спочатку була спроба у Грайворонському районі, а тепер у Шебекінському. Знову ж таки можемо говорити, що це тільки перші кроки. Однак з кожним разом бачимо, що підвищується інтенсивність просування та збільшується кількість військ звільнення Росії, які заходять на територію РФ. Тобто все йде за планом, Бєлгород – попереду", – сказав Олексій Барановський.

За його словами, населення активно допомагає Російському добровольчому корпусі та легіону "Свобода Росії". Вони надсилають дані про переміщення російських збройних сил, поліції, завдяки чому вдалося накрити артилерією весь склад поліції у Шебекіно.

"Ми дуже вдячні людям за співпрацю та чекаємо нових повідомлень. Свобода йде, люди це відчувають та готуються до цього", – зауважив Барановський.

Україна отримала боєприпаси для "леопардів" та 66 БТР від Німеччини

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.

Відповідно до оновленого переліку допомоги на сайті уряду Німеччини Bundesregierung, за останній тиждень Німеччина надала Україні: боєприпаси для LEOPARD 1, 19 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 14 напівпричепів (раніше: 17), 14 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти THEMIS (раніше: 7), 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) та 66 бронетранспортерів.