Збройні Сили України досягли успіху на трьох напрямках

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках", - пише пресслужба.

Захисники на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине та Новодарівка - Приютне мали успіх. Станом на 21 липня військові закріплюються на досягнутих рубежах, а також завдають вогневого ураження артилерією по цілях російських окупантів. Крім того, ЗСУ здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українські бійці на Бахмутському напрямку продовжують наступ на північ і південь від міста. Важкі бої тривають на напрямках Оріхово-Василівка - Парасковіївка та Кліщіївка - Андріївка без зміни положення.

"Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - додають у пресслужбі.

Нова Зеландія ввела санкції проти 17 компаній та 6 громадян РФ і Білорусі

У п'ятницю, 21 липня, Нова Зеландія оголосила про новий транш із 23 санкцій щодо незаконного та невиправданого нападу Росії на Україну.

Про це інформує міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Нові обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, воєнізованих груп та осіб, причетних до незаконного транспортування та депортації українських дітей до Росії. Вони також охоплюють ще кілька білоруських фінансових установ у відповідь на наростальну підтримку країни нашому ворогу.

"Ці санкції спрямовані проти 14 фізичних та юридичних осіб російського військово-промислового комплексу. Вони розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти та технології (такі як мікроелектроніка та напівпровідники), які Росія використовує для ведення агресивної війни проти України", – заявила Махута.

За червень українці задонатили на ЗСУ рекордні 2,4 млрд грн

У червні на оборону українці пожертвували 2,4 млрд грн. Опендатабот називає таку суму абсолютним рекордом. Це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум фіксували у липні минулого року - 2,24 млрд грн.

При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня - травня поточного року - тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.

Схожа ситуація склалася і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" - 0,34 млрд грн проти "середніх" 0,29 млрд грн впродовж січня - травня поточного року. Зростання у Фонді Сергія Притули склало аж 37% - у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як у середньому цього року на рахунки заходило 0,16 млрд грн.

Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини.

Так, Україна отримає:

10 танків Leopard 1А5;

20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;

1035 155-мм артснарядів і димових боєприпасів;

мостову систему та 12 причепів;

10 радарів;

16 вантажівок Zetros;

100 тис. аптечок.

Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БПЛА

Про це інформує представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - написав Мельничук.

За словами представника Кабінету Міністрів, проєкт розрахований на два роки.

Це рішення встановлює вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для Сил безпеки та оборони України.

До слова, Міністерство оборони повідомило, що у період з 22 лютого 2022 року Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва

Україна вийшла з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я у межах СНД

21 липня стало відомо, що Україна вийшла з угоди про соцзахист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, укладеної в межах СНД.

Про це інформує представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

"Здійснено вихід України з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань, учиненої 09.09.1994 у Москві", - написав Мельничук.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.