Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 513 дня війни: виробництво боєприпасів для дронів та ще більше Leopard для ЗСУ
Огляд

Переможні новини 513 дня війни: виробництво боєприпасів для дронів та ще більше Leopard для ЗСУ

Катерина Бенюк
21 липня, 2023 п'ятниця
19:00
Перемога України переможні новини

Нова Зеландія доєдналася до нових санкцій проти російських та білоруських громадян, а Україна хоче запустити виробництво боєприпасів для дронів

Збройні Сили України досягли успіху на трьох напрямках

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках", - пише пресслужба.

Захисники на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине та Новодарівка - Приютне мали успіх. Станом на 21 липня військові закріплюються на досягнутих рубежах, а також завдають вогневого ураження артилерією по цілях російських окупантів. Крім того, ЗСУ здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українські бійці на Бахмутському напрямку продовжують наступ на північ і південь від міста. Важкі бої тривають на напрямках Оріхово-Василівка - Парасковіївка та Кліщіївка - Андріївка без зміни положення.

"Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - додають у пресслужбі.

Нова Зеландія ввела санкції проти 17 компаній та 6 громадян РФ і Білорусі

У п'ятницю, 21 липня, Нова Зеландія оголосила про новий транш із 23 санкцій щодо незаконного та невиправданого нападу Росії на Україну.

Про це інформує міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Нові обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, воєнізованих груп та осіб, причетних до незаконного транспортування та депортації українських дітей до Росії. Вони також охоплюють ще кілька білоруських фінансових установ у відповідь на наростальну підтримку країни нашому ворогу.

"Ці санкції спрямовані проти 14 фізичних та юридичних осіб російського військово-промислового комплексу. Вони розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти та технології (такі як мікроелектроніка та напівпровідники), які Росія використовує для ведення агресивної війни проти України", – заявила Махута.

За червень українці задонатили на ЗСУ рекордні 2,4 млрд грн

У червні на оборону українці пожертвували 2,4 млрд грн. Опендатабот називає таку суму абсолютним рекордом. Це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум фіксували у липні минулого року - 2,24 млрд грн.

При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня - травня поточного року - тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.

Схожа ситуація склалася і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" - 0,34 млрд грн проти "середніх" 0,29 млрд грн впродовж січня - травня поточного року. Зростання у Фонді Сергія Притули склало аж 37% - у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як у середньому цього року на рахунки заходило 0,16 млрд грн.

Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини.

Так, Україна отримає:

  • 10 танків Leopard 1А5;
  • 20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;
  • 1035 155-мм артснарядів і димових боєприпасів;
  • мостову систему та 12 причепів;
  • 10 радарів;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 100 тис. аптечок.

Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БПЛА

Про це інформує представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - написав Мельничук.

За словами представника Кабінету Міністрів, проєкт розрахований на два роки.

Це рішення встановлює вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для Сил безпеки та оборони України.

До слова, Міністерство оборони повідомило, що у період з 22 лютого 2022 року Україна взяла на озброєння 28 моделей безпілотників власного виробництва

Україна вийшла з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я у межах СНД

21 липня стало відомо, що Україна вийшла з угоди про соцзахист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, укладеної в межах СНД.

Про це інформує представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

"Здійснено вихід України з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань, учиненої 09.09.1994 у Москві", - написав Мельничук.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Суспільство
Кабмін
військові
Німеччина
Мелітополь
ЗСУ
санкції проти Росії
Бердянськ
Війна з Росією
Бахмут
допомога Україні
Читайте також:
ЧВК Вагнера
20 липня, 2023 четвер
У Білорусі сталася сутичка між ПВК Вагнера та прикордонниками, - ЦНС
20 липня, 2023 четвер
Росіянам тут не раді: підлітки притягнули снаряд в Український дім у Маріуполі й підпалили його, - радник мера
Володимир Путін
20 липня, 2023 четвер
Путінська експропріація західних активів наблизить РФ до "економіки безлюдного острова", - агенція Moral Rating
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
21 липня
19:37
Оновлено
Ігор Гіркін
У РФ терориста Гіркіна заарештували за звинуваченням в екстремізмі
19:33
Дмитро Рибаков
На війні загинув український журналіст, боєць ЗСУ Дмитро Рибаков
19:17
Ексклюзив
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко не має жодного контролю над вагнерівцями в Білорусі, - засновник "Білого легіону" Бульба
19:15
Війна проти Росії ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося щонайменше 33 бойових зіткнення, - Генштаб
19:12
Міністерство оборони України
Міноборони відповіло на публікацію про нібито розкрадання західної зброї, наданої Україні
19:10
Огляд
"Оппенгеймер"
"Залізні метелики" ще болять: що подивитися на вихідних
19:01
Зеленський
"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів": Зеленський відреагував на останні атаки РФ
18:41
єврейська громада україни
Єрусалим вимагає від розвідки РФ припинити дезінформацію ізраїльського суспільства
18:33
Вакцинація
Бельгія утилізує прострочені Covid-вакцини та медзасоби на €131 млн
18:15
Дмитро Медведєв
"Можуть здохнути": Медведєв пригрозив Боррелю голодом у Європі за невиконання вимог РФ щодо торгівлі зерном
18:10
РФ заявила, що оглядатиме судна в Чорному морі
18:03
OPINION
Юрій Бутусов
Нам потрібна зброя, а не новорічні комедії
17:49
дощь, гроза, парасоля, негода
Зливи, шквали, град і подальше прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
17:45
Rheinmetall
Rheinmetall заявила про намір продовжувати співпрацю з Україною, попри погрози РФ
17:41
Оновлено
обстріл
Ракетна атака РФ 21 липня: пошкоджено важливий об'єкт інфраструктури на Одещині, на Чернігівщині загинули дві людини
17:33
міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро
Міністр закордонних справ Гватемали приїхав до України
17:26
український безпілотник Punisher
Україна взяла на озброєння 28 моделей БпЛА власного виробництва
17:25
в'язниця
Майже 9 років ув'язнення отримав житель Дніпропетровщини, який здавав окупантам місця базування ЗСУ
17:25
Партнерський матеріал
цистит, лікар
Що таке цистит та які продукти його провокують: лікарі розповіли про одну з найпоширеніших в Україні хвороб
17:11
Оновлено
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Стефанчук: відставку Ткаченка Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні
17:10
Обстріл Донеччини
Міноборони Естонії назвало мету, з якою РФ посилила обстріли Харківщини, Донеччини й Луганщини
17:06
OPINION
Ростислав Павленко
Опозиція — не карикатура на "колишніх"
17:05
Тоні Беннетт
Американський естрадний співак Тоні Беннетт помер у 96 років
16:42
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Ефективність роботи БЕБ: тиск на бізнес та збагачення родини Едуарда Федорова, - спецматеріал Еспресо
16:32
Обстріл
Росіяни вбили двох дітей і поранили літню жінку, обстрілявши селище на Донеччині
16:28
Мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон з Україною
Збився з маршруту: мандрівник із Франції незаконно перетнув кордон України
16:28
прапори України та США
Україна отримала від США три резервні генератори для АЕС
16:28
Ексклюзив
російські війська
Росіяни не певні у своїх фортифікаціях на півдні, не виключений "акт доброї волі" наприкінці осені, - експерт Defense Express Киричевський
16:20
Ексклюзив
Всіма мінами, які накопичував СРСР, а потім РФ, зараз мінують окуповані території, - пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Курбатов
16:20
Ердоган і Путін
Ердоган висловив упевненість у продовженні "зернової угоди" та розповів про контакти з РФ щодо неї
16:16
пшениця зерно
В Україні намолотили майже 5,9 млн тонн зерна нового врожаю
16:10
Медикиня Тайра і засновник Лютої Справи нацгвардієць Гончарук знялись у кліпі Ukie'z "Не віддавай своїх темряві"
16:06
ДФС прийшла з обшуками в офісі Київавтодору через несплату податків
У Київавтодорі та в його підрядників проводять 20 обшуків у справі про розкрадання коштів
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Смерті не на фронті. Чому військовослужбовців вбивають у тилу?
15:39
радіація
Україна вийшла з угоди про соціальний захист і охорону здоров’я у межах СНД
15:38
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль назвав 5 пріоритетів фінансування й закликав місцеву та центральну владу відкласти видатки, які "не на часі"
15:35
вибори днр
РФ готує на окупованих територіях імітацію виборів до псевдопарламенту, - ЦНС
15:24
оператори БпЛА
Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БпЛА
15:07
Корупційна схема з українськими паспортами: ексдиректора Поліграфкомбінату підозрюють у розкраданні понад 450 млн грн
15:00
McDonald's відкрила один із найбільших в Україні закладів
McDonald's відкрив один із найбільших в Україні закладів біля автотраси на Житомирщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV