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Огляд

Переможні новини 525 дня війни: удар по "смачній" цілі у Криму, власна спецмашина для розмінування та передача сотень БТР від Болгарії

Зіновія Воронович
2 серпня, 2023 середа
20:00
Перемога України переможні новини

У районі військового аеродрому в окупованому Криму пролунали вибухи, вітчизняна машина для розмінування пройшла сертифікацію, а ЗСУ уже в вересні можуть отримати 100 БТР від Болгарії

В Україні сертифікували власну машину для розмінування

В Україні сертифікували першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту до розмінування, повідомляє Міністерство економіки.

"Розробка харківських виробників – машина для підготовки ґрунту до розмінування пройшла відповідну сертифікацію. Компанія-виробник вже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій", – йдеться у повідомленні міністерства

Українська розробка має декілька переваг перед закордонними машинами: простоту конструкції та невисоку вартість виробництва, обслуговування й ремонту. При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

"Бавовна" у районі військової авіабази в Криму

2 серпня у районі селища Гвардійське в окупованому Криму пролунали вибухи. Аналітики Defense Express вважають, що цього разу влучили у "смачну ціль". 

"За звуком польоту об'єкта, скоріш за все, мова йде про крилату ракету, яка проходить на доволі низькій висоті. Більше того чути повторну детонацію одразу після вибуху ракети. Звісно на основі цього вкрай складно робити точні припущення, але поки всім умовам відповідає Storm Shadow. Але цікаво те, що на відео взагалі не чути та не видно роботу російських засобів протиповітряної оборони", – кажуть у  Defense Express.

Ціль для ракетного удару була обрана максимальна цікава, бо йдеться про район населеного пункту Гвардійське, де знаходиться авіабаза, на якій штатно розміщується 37-ий змішаний авіаполк "ВКС" РФ на літаках Су-24 та Су-25.

 "Зараз РФ може тримати на цьому летовищі значно більші сили. При цьому по цій авіабазі час від часу активно "прилітає", а перший удар по ній був завданий ще у серпні минулого року. Але скоріш за все саме цей удар може бути максимально ефективним, якраз через використання довершених засобів", – кажуть аналітики.  

Сили оборони винищують ворога на Таврійському напрямку

Сили оборони успішно нищать ворога на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Таврійський напрямок. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. За добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 6 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця ТОС-1А "Сонцепьок", один БпЛА, сім одиниць автомобільної. Також було знищено 10 складів боєприпасів та один склад ПММ противника.

українські військові

Фото: Генштаб ЗСУ

 

Близько сотні БТР від Болгарії можуть надійти уже в вересні

21 липня парламент Болгарії схвалив надання Україні близько 100 болгарських бронетранспортерів. А уже в вересні ця техніка може надійти в Україну. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на депутата парламенту Болгарії Івайло Мірчева.

За словами болгарського депутата, на початку вересня болгарський парламент має остаточно ратифікувати передання ЗСУ 100 БТРів, після чого техніку буде відправлено до України.

ЗСУ взяли на озброєння 10-ту модель FPV-дрона

Збройні сили України офіційно взяли на озброєння уже 10-ту модель дрона. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних Силах України. Переконливі ТТХ (тактико-технічні характеристики, - ред.) і новий масштаб виробництва. Головне – збережені життя наших воїнів", – підписав фото Резніков.

Комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України завершила необхідні процедури.

"Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", – додав Резніков.

За словами міністра, за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння та до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію. Усі вони тестуються на полі бою нашими військовими та модернізуються. Згодом відбудеться уніфікація.

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