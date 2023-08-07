Переможні новини 530 дня війни: бійці ГУР на Херсонщині знищили підрозділ росіян, а додому з полону повернулися 22 українських військових
Генштаб звітує про понад 250 тисяч ліквідованих окупантів. Тим часом додому з російського полону повернулися ще 22 українських воїни
Втрати РФ у війні перетнули позначку у 250 тис. солдатів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом 6 серпня Росія втратила в Україні 540 військових, 18 крилатих ракет і 28 дронів. На фронті відбулося 50 боєзіткнень.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4244 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)
- артилерійських систем – 4977 (+12)
- РСЗВ – 709 (+4)
- засобів ППО ‒ 467 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)
- крилатих ракет ‒ 1377 (+18)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 735 (+1)
Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ росіян на Херсонщині
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ході операції на тимчасово окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області знищили ракетний підрозділ російської армії.
Про це повідомили у пресцентрі ГУР.
"Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб тимчасово окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.
Так, завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення.
У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus
Про це із посиланням на власні джерела повідомив нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету в питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.
За його словами, цими ракетами можна вражати ворожі цілі на півдні тимчасово окупованого Криму.
"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б'ють на 500 км і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму", - написав політик.
Він наголосив, що це рішення є результатом тривалої роботи з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки.
Додому повернулося ще 22 українських військовополонених
Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Фото: Андрій Єрмак"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", – йдеться в заяві.
Повідомляється, що Україна повернула два полонені офіцери, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу.
Це бійці Збройних Сил України. Найстаршому виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23 роки.
Авіація України завдала 9 ударів по ворогу
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.7Продаж 41.72
- Актуальне
- Важливе