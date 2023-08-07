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Війна з Росією: хроніка
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Головна Перемога України Переможні новини 530 дня війни: бійці ГУР на Херсонщині знищили підрозділ росіян, а додому з полону повернулися 22 українських військових
Огляд

Переможні новини 530 дня війни: бійці ГУР на Херсонщині знищили підрозділ росіян, а додому з полону повернулися 22 українських військових

Катерина Бенюк
7 серпня, 2023 понедiлок
19:00
Перемога України перемога переможні новини

Генштаб звітує про понад 250 тисяч ліквідованих окупантів. Тим часом додому з російського полону повернулися ще 22 українських воїни

Втрати РФ у війні перетнули позначку у 250 тис. солдатів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом 6 серпня Росія втратила в Україні 540 військових, 18 крилатих ракет і 28 дронів. На фронті відбулося 50 боєзіткнень. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4244 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8) 
  • артилерійських систем – 4977 (+12)
  • РСЗВ – 709 (+4) 
  • засобів ППО ‒ 467 (+1) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+18)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)
  • спеціальної техніки ‒ 735 (+1)

Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ росіян на Херсонщині

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ході операції на тимчасово окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області знищили ракетний підрозділ російської армії.

Про це повідомили у пресцентрі ГУР.

"Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб тимчасово окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.

Так, завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення.

У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus

Про це із посиланням на власні джерела повідомив нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету в питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.

За його словами, цими ракетами можна вражати ворожі цілі на півдні тимчасово окупованого Криму.

"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б'ють на 500 км і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму", - написав політик.

Він наголосив, що це рішення є результатом тривалої роботи з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки.

Додому повернулося ще 22 українських військовополонених

Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На фото: обміняні військовополонені

Фото: Андрій Єрмак

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", – йдеться в заяві.

Повідомляється, що Україна повернула два полонені офіцери, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу. 

Це бійці Збройних Сил України. Найстаршому виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23 роки.

Авіація України завдала 9 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника.

Німеччина
ЗСУ
полонені
Війна з Росією
окупанти
ГУР
втрати окупантів
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2023, понедiлок
7 серпня
20:10
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