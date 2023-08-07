Втрати РФ у війні перетнули позначку у 250 тис. солдатів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом 6 серпня Росія втратила в Україні 540 військових, 18 крилатих ракет і 28 дронів. На фронті відбулося 50 боєзіткнень.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 250 240 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 4244 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)

артилерійських систем – 4977 (+12)

РСЗВ – 709 (+4)

засобів ППО ‒ 467 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)

крилатих ракет ‒ 1377 (+18)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10)

спеціальної техніки ‒ 735 (+1)

Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ росіян на Херсонщині

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ході операції на тимчасово окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області знищили ракетний підрозділ російської армії.

Про це повідомили у пресцентрі ГУР.

"Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб тимчасово окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.

Так, завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення.

У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus

Про це із посиланням на власні джерела повідомив нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету в питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.

За його словами, цими ракетами можна вражати ворожі цілі на півдні тимчасово окупованого Криму.

"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б'ють на 500 км і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму", - написав політик.

Він наголосив, що це рішення є результатом тривалої роботи з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки.

Додому повернулося ще 22 українських військовополонених

Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", – йдеться в заяві.

Повідомляється, що Україна повернула два полонені офіцери, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Це бійці Збройних Сил України. Найстаршому виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23 роки.

Авіація України завдала 9 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника.