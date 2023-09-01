Переможні новини 555 дня війни: робота ГУР в РФ, ракети AMRAAM для ЗСУ та нічна атака дронів на Росію
Буданов заявив про успішну роботу ГУР на території РФ, а тим часом Московську область знову атакували дрони
Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
Сполучені Штати уклали контракт на суму 192 мільйони доларів із компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет AMRAAM у рамках бюджету допомоги Україні.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"Компанія Raytheon Missiles and Defense з міста Тусон, штат Арізона, уклала контракт на суму 192 млн доларів про безстрокове постачання невизначеної кількості ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" (AMRAAM). Цей контракт передбачає закупівлю ракет з різних джерел. Контракт розрахований до 29 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні Пентагону.
ГУР працює на території Росії
30 серпня безпілотники, запущені з території Росії, атакували авіабазу в Пскові. Під час цього нападу було знищено два транспортні літаки Іл-76, ще два отримали значні пошкодження.
Про це проєкту видання The Drive The War Zone розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
"Ми працюємо з території Росії", - сказав Буданов, хоча не уточнив, чи була атака здійснена військовослужбовцями ГУР або російськими партизанами. Також розвідник відмовився розповідати, які дрони були використані або ж скільки їх було залучено.
Нічна атака дронів на РФ
1 вересня росіяни заявили, що безпілотники нібито атакували російський Курчатов і летіли на Москву. У Люберцях (Московська область) після атаки БПЛА сталася пожежа на заводі, там виготовляють електроніку для ракет.
Про це РБК-Україна розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.
За його словами, "бавовна" сталася внаслідок атаки БПЛА, але точна їх кількість не уточнюється.
"Собянін (мер Москви - ред.) збрехав - нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет", - розповів представник ГУР.
Українську залізницю модернізують
Уряд у п'ятницю, 1 вересня, спрямував на модернізацію залізниці сто мільйонів євро: це залишки коштів спецфонду держбюджету, які минулого року надійшли від Європейського інвестиційного банку.
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що на нову бюджетну програму з проєктування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту обʼєктів будівництва, інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, а також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень спрямують 100 тисяч євро залишків спеціального фонду державного бюджету. Вони надійшли від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційного проєкту "Проєкт модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниці")" у 2022 році.
Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову та вийшла в третє коло US Open
У четвер, 31 серпня, українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову у другому колі US Open.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Світоліна - Павлюченкова закінчився на користь українки. Росіянка виграла перший сет 7:5, проте вже у другому та третьому Еліна була сильнішою - 6:4, 6:4.
Матч тривав 2 години 48 хвилин. Еліна Світоліна 9 разів подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та реалізувала 4/15 брейк-пойнти.
Для тенісисток це була шоста очна зустріч, рахунок - 3:3. Останній матч між ними відбувся у 2020 році у Римі, тоді перемогу здобула Павлюченкова.
У рейтингу WTA Еліна Світоліна займає 26 місце. Анастасія Павлюченкова - 98.
У наступному колі US Open Світоліна зіграє з переможницею матчу Джессіка Пегула – Патриція Марія Тіг.
За рік IT ARMY of Ukraine атакувала 153 російських підприємства
Про це IT ARMY of Ukraine повідомила у телеграмі.
Серед 153 атакованих організацій:
- 33 – онлайн-магазини і магазини роздрібної торгівлі;
- 16 – медіа та онлайн ТБ;
- 41 – об'єкти інфраструктури та логістики;
- 42 – фінансові установи та страхувальні компанії;
- 21 – державні і політичні служби.
Авіація України завдала 6 ударів по ворогу
Про це повідомили у Генштабі.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.
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