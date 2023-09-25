Переможні новини 579-го дня війни: ліквідований командувач Чорноморського флоту РФ, а на аеродромі під Курськом дрон-пастка підірвався разом з керівництвом авіаполку

Українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти у США

Авіакомпанія SkyUp Airlines здобула дозвіл на польоти на території Сполучених Штатів Америки. Компанія отримала дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США (DOT approval), сертифікат про відповідність вимогам безпеки (TSA) та специфікацію оперування Part129 (FAA).

"Важливу ціль для міжнародного розвитку бренду досягнуто. Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", – прокоментував коментує генеральний директор Дмитро Сєроухов.

SkyUp Airlines отримала сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, до США можуть літати чотири літаки Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.

Перша партія танків Abrams уже в Україні

У понеділок, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Україну прибула перша партія американських танків Abrams.

"Хороші новини від міністра (оборони, – ред.) Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", – йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

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Раніше про передачу американських танків Abrams писала The New York Times з посиланням на двох чиновників у сфері оборони США. Там заявили, що перші танки "Абрамс" прибули на кілька місяців раніше, ніж планувалося.

Разом з будівлею штабу ЧФ у Севастополі ліквідували адмірала Соколова

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Враховуючи факт, що ВДК "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК", – пояснюють військові й додають, що саме тоді було вирішено завдати удар.

У результаті проведення спецоперації зі знищення великого десантного корабля "Мінськ" та штабу російського Чорноморського флоту ворог втратив 62 особи. Ще 105 окупантів було поранено. Приміщення штабу не підлягає відновленню.

Україна вперше збирається перезимувати лише з власним газом

Україна вперше планує пройти майбутній опалювальний сезон, користуючись лише газом власного видобутку. Про це заявив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у телемарафоні.

"Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. Цього року Нафтогаз пробурив рекордну кількість нових свердловин, і наступного року ми продовжимо цей тренд. "Традицію" імпортувати ми від неї поступово відмовляємося. Цю зиму ми плануємо пройти користуючись газом українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", – сказав Чернишов.

Фото: pgnig.pl



Компанія упевнена, що Україна пройде опалювальний сезон без потрясінь не лише в плані забезпечення блакитного палива, а й без змін вартості для населення. Водночас Чернишов закликав відповідально ставитись до використання газу та подбати про енергоефективність.

"Ми абсолютно впевнено дивимося в майбутню зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи й поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами спільне досягнення" – заявив він.

У Курську атакували аеродром і будівлю МВС

У Курській області сили оборони уразили дві "жирні" цілі за два дні. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на власне джерело у ГУР.

24 вересня невідомий дрон атакував військовий аеродром Халіно у Курській області. На цьому аеродромі базується 14 гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.

Спочатку безпілотник начебто перехопили у повітрі за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та посадили на злітно-посадковій смузі аеропорту. Про перехоплення "українського БПЛА" повідомляли місцеві телеграм-канали. Однак коли командування полку разом з офіцерами оглядали трофейний БПЛА, він здетонував. У результаті вибуху постраждав командир полку, його заступник та група офіцерів-авіаторів. "Протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених", – повідомив співрозмовник видання.

Уранці 25 вересня вибухи пролунали безпосередньо у Курську. За попередніми даними український безпілотник влучив у будівлю управління MBC Курської області.