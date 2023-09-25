Перші американські танки Abrams прибули в Україну, - NYT

Про це пише The New York Times з посиланням на двох чиновників у сфері оборони США.

Зазначається, що перші танки "Абрамс" прибули на кілька місяців раніше, ніж планувалося.

Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що більше танків Abrams буде відправлено в найближчі місяці. Вони зазначили, що ті, які були відправлені в Україну в суботу, були першими з 31, які адміністрація Байдена пообіцяла надіслати.

Водночас чиновники не сказали, скільки саме танків було доставлено на цей час.

Що відомо про "Абрамси" для України

У травні Сполучені Штати почали навчання українців на танках Abrams в Німеччині. Для цього зі США прибули танки М1 Abrams, призначені суто для тренувань, а не для відправлення в Україну.

Тоді ж міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року. "Абрамси", передбачені для України (31 танк), протягом кількох місяців проходили ремонт і підготовку. Цими вихідними згадані танки офіційно схвалили для передачі.

7 серпня першу партію танків Abrams, які США надають Україні, схвалили для відправлення. Тоді зазначалися, що танки мають прибути в Україну на початку осені.

Згодом, 19 вересня, голова міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна скоро отримає американські танки Abrams.