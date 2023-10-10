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Переможні новини 594-го дня війни: розробка унікальних рацій, які ворог не зможе заглушити, сотні тисяч снарядів для України та зерновий коридор через Молдову

Зіновія Воронович
10 жовтня, 2023 вiвторок
20:00
Статті переможні новини

В Україні розробили унікальні рації, які не по зубах ворожим РЕБ, Rheinmetall виготовить 150 тис. снарядів для України, а Зеленський анонсував новий зерновий коридор

В Україні розробили рацію, яку ворог не зможе заглушити

Українські розробники створили радіостанцію Himera, яку не зможуть заглушити ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію  Himera. Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів", – повідомив він. 

За його словами, рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

"Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту", – додав він. 

В Україну стане легше постачати сировину для боєприпасів

Кабмін на засіданні 10 жовтня ухвалив рішення, яким максимально спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів і бойових частин БПЛА. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів", –  сказав він.

За його словами, окремою постановою було спрощено й імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.

"Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників",  –  сказав Шмигаль.

"Цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше", –додав він.

Rheinmetall виготовить понад 150 тисяч снарядів для України

Збройовий концерн Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на понад 150 тисяч артилерійських снарядів для України. Про це повідомила пресслужба концерну. 

Фото: Rheinmetall

 

Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад ста тисяч 155-мм снарядів від іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових розривних снарядів DM 121. Вказано, що "кілька десятків тисяч" снарядів поставлять в Україну у 2023 році, решту – у 2024. Вартість замовлення складає "тризначну суму в мільйони євро

"Чорні Запорожці" знищили ворожу САУ на рекордній відстані 

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців уразили самохідну артустановку 2С5 "Гіацинт-С"  на рекордній відстані – 17,4 км. Про це повідомляє "Військовий кур’єр" з посиланням на виробника FPV-дронів TORO.

За даними виробника, що працювати на таких відстанях дуже складно, адже поширений дрон "Мавік", який супроводжує FPV, так далеко не долетить. Саме тому, за їхніми словами, щоб дістати до цілі на рекордній відстані, бійцям довелося підключити один з крилатих безпілотників артилерійської розвідки.

Зеленський анонсував новий зерновий коридор через Молдову 

Незабаром запрацює зерновий коридор через Молдову до Румунії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Будапешту.

"У трикутнику Україна – Румунія – Молдова ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, але й усієї нашої Європи. Вже скоро запрацює "зерновий коридор" з України через Молдову в Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме значення не лише для нас, а й для Європи та світу загалом", - додав президент України". 

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