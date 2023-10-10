Кабмін спростив імпорт матеріалів для виробництва боєприпасів і безпілотників

Про це заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів", - сказав він.

За його словами, окремою постановою було спрощено й імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.

"Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників", - сказав Шмигаль.

"Цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше", - додав він.

У вересні стало відомо, що ДП "Антонов" розпочало виробництво безпілотників.

Читайте також: Війна безпілотників: якими дронами-камікадзе користуються Україна та Росія