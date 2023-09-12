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"Антонов" буде виробляти безпілотники для української армії

12 вересня, 2023 вiвторок
14:14
Війна з Росією Завод "Антонов"

Підприємство "Антонов" розширює виробництво, тепер окрім вантажних літаків, воно вироблятиме безпілотники для оборони України

Про це повідомляє Reuters із посиланням на закриту презентацію Укроборонпрому.

"Метою відкриття центру виробництва безпілотників на базі підприємства "Антонов" є розширення можливостей виробництва безпілотних комплексів та надання підтримки приватним виробникам з точки зору експертизи та послуг", - йдеться в презентації Укроборонпрому.

"Антонов" не коментує плани виробництва безпілотників з міркувань безпеки.

Новий центр Антонова включає 26 функцій, серед яких й експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів БПЛА і розробку стандартів компонентів.

Виробництво вантажних літаків залишається основним напрямком підприємства, але новий центр безпілотників допоможе задовольнити військові потреби України. "Антонов" застосує технології, які використовує для виробництва літаків, до безпілотників далекого польоту, що дасть змогу ЗСУ завдавати ударів "глибше по території Росії".

"Україна хоче інвестувати більше в ремонт і будівництво літаків, тому такі гіганти, як Антонов та інші, ймовірно, тільки зростатимуть", - сказав міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Він додав, що "Укроборонпром" має намір розвантажити близько 50% своїх активів, які "використовуються неефективно та не пов’язані з виробництвом".

Раніше "Антонов" проєктував і виготовляв безпілотники моделі "Горлиця", але вантажні літаки були основним напрямком діяльності підприємства. 

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Україна
зброя
Технології
безпілотник
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