Переможні новини 614-го дня війни: ЗСУ уразили ракетно-зенітний полк в Криму, а в районі Авдіївки знищили ворожий штурмовик Су-25

На авдіївському напрямку знищили ворожий Су-25

На авдіївському напрямку Сили оборон знищили ворожий штурмовик

Су-25. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він додав, що це уже шостий знищений Су-25 на цьому напрямку з 10 жовтня цього року.

"Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1387 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 527 осіб", – повідомив командувач Тарнавський.

Зокрема, за добу знищено 49 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 6 ББМ, 4 артсистеми, один літак, 23 БпЛА, 8 автомобілів. Знищено і 4 склади боєприпасів ворога.

ЗСУ вдарили по ракетно-зенітному полку у Криму

"Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", – додав Олександр Тарнавський.

У ніч на 30 жовтня Збройні Сили України успішно уразили стратегічний об’єкт ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", йдеться про удар по району села Оленівка, де дислокується ракетно-зенітний полк. 23 серпня ЗСУ знищили ЗРК С-400 "Триумф", що встановили на його заміну наразі не відомо.

"У результаті влучання ракет пошкоджені та знищені мінімум п’ять машин, серед яких КАМАЗ, що входить у склад обслуговування систем ППО, ГАЗ-66 разом з радіолокаційною системою, яка була всередині. Жертвами стали понад 20 військовослужбовців, один з них перебуває у важкому стані і за його життя борються військові медики", – повідомляє "Кримський вітер".

Приблизно опівдні у кримських пабліках знову повідомляли про звуки вибухів у Криму, зокрема у Севастополі у районі морвокзалу.

Перші F-16 для навчання українських пілотів надійдуть в Румунію впродовж двох тижнів.

Впродовж двох тижнів перші літаки F-16 будуть доправлені до тренувального табору у Румунії. Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулась в режимі відеоконференції.

Фото: U.S. Air Force



"Я сподіваюсь, що ракети до Patriot будуть доправлені найближчим часом для допомоги Україні взимку. І така ж швидкість щодо літаків F-16. Перші з них будуть доправлені до тренувального центру в Румунії в наступні два тижні", – заявив Рютте і додав, що події на Близькому Сході не мають відволікати союзників від війни в Україні.

Проєкти українських митців входять у топ-5 за фінансуванням ЄС

Понад 100 українських митців отримали гранти на свої творчі проєкти, – таким чином, Україна увійшла у чільну п'ятірку за фінансуванням культури в ЄС. Про це розповів заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко у інтерв'ю "Європейській правді".

Україна бере участь у "Креативній Європі" – ініціативі, яка допомагає фінансувати та підтримувати мистецькі, культурні та медійні проєкти. Також Україна очікує на результати у конкурсі "Європейські проєкти співпраці", де за фінансування борються 99 проєктів з українською участю.

"Досі участь України була обмежена – бо ми не імплементували аудіовізуальну директиву ЄС. А оскільки тепер ми це зробили, ухваливши закон "Про медіа", то ми розпочали переговори, щоб нас допустили повністю до участі у всіх конкурсах і ще більше коштів Європейського Союзу були відкриті для українських учасників", – пояснює Шевченко.

Росіяни забрали гелікоптери з Бердянського аеропорту, по якому пройшлись ATACMS

Станом на 29 жовтня 2023 року російські загарбники прибрали усі свої гелікоптери з аеропорту в тимчасово окупованому Бердянську. Про це свідчать супутникові фото, які розмістив на своїй сторінці військовий аналітики Брейді Афрік, повідомляє Defense Express.

17 жовтня ЗСУ завдали удару по цьому летовищу, пошкодивши частину техніки, яка там була. З цього випливає, що менше 2 тижнів знадобився російським загарбникам для евакуації цілого авіаполку гелікоптерів та супровідних служб забезпечення. При цьому дискутивним є питання, скільки російських Ка-52 та Ми-8 змогли покинути базу самостійно, а яку частину із цих машин довелось доставляти наземним транспортом.