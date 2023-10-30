Нідерланди доправлять F-16 до Румунії для навчання українських пілотів
Президент України Володимир Зеленський зустрівся по відеозв'язку з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та обговорили передачу Україні ракет Patriot та тренування українських пілотів на літаках F-16
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте поінформував, що після візиту в Одесу Нідерланди працювали над передачею Україні системи ППО Patriot і патрульних катерів.
"Я сподіваюсь, що ракети до Patriot будуть доправлені найближчим часом для допомоги Україні взимку. І така ж швидкість щодо літаків F-16. Перші з них будуть доправлені до тренувального центру в Румунії в наступні два тижні", - заявив Рютте і додав, що події на Близькому Сході не мають відволікати союзників від війни в Україні.
Він заявив, що Нідерланди стали шостою країною, яка розпочала переговори з Україною щодо двосторонніх національних безпекових домовленостей, як було обіцяно під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Очільник Нідерландів подякував Зеленському за запрошення стати членом міжвідомчої донорської координаційної платформи, і додав, що це зробить ініціативи Нідерландів більш активними. Рютте підкреслив непохитну підтримку України у війні проти РФ за європейські цінності, безпеку та людяність.
Він також привітав Зеленського проведенням успішної зустрічі на Мальті щодо Формули миру, під час якої понад 60 країн долучились і підтримали повне відновлення територіальної цілісності України.
- На Мальті представники понад 65 держав обговорили 5 пунктів Формули миру Зеленського. Зокрема, під час саміту Україна та Нідерланди розпочали переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.
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