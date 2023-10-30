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Головна Війна з Росією Нідерланди доправлять F-16 до Румунії для навчання українських пілотів

Нідерланди доправлять F-16 до Румунії для навчання українських пілотів

30 жовтня, 2023 понедiлок
18:28
Війна з Росією Нідерланди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся по відеозв'язку з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та обговорили передачу Україні ракет Patriot та тренування українських пілотів на літаках F-16

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте поінформував, що після візиту в Одесу Нідерланди працювали над передачею Україні системи ППО Patriot і патрульних катерів.

"Я сподіваюсь, що ракети до Patriot будуть доправлені найближчим часом для допомоги Україні взимку. І така ж швидкість щодо літаків F-16. Перші з них будуть доправлені до тренувального центру в Румунії в наступні два тижні", - заявив Рютте і додав, що події на Близькому Сході не мають відволікати союзників від війни в Україні.

Він заявив, що Нідерланди стали шостою країною, яка розпочала переговори з Україною щодо двосторонніх національних безпекових домовленостей, як було обіцяно під час саміту НАТО у Вільнюсі. 

Очільник Нідерландів подякував Зеленському за запрошення стати членом міжвідомчої донорської координаційної платформи, і додав, що це зробить ініціативи Нідерландів більш активними. Рютте підкреслив непохитну підтримку України у війні проти РФ за європейські цінності, безпеку та людяність.

Він також привітав Зеленського проведенням успішної зустрічі на Мальті щодо Формули миру, під час якої понад 60 країн долучились і підтримали повне відновлення територіальної цілісності України. 

  • На Мальті представники понад 65 держав обговорили 5 пунктів Формули миру Зеленського. Зокрема, під час саміту Україна та Нідерланди розпочали переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.
Україна
Нідерланди
Володимир Зеленський
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
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