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Переможні новини 618-го дня війни: приліт по розташуванню окупантів у Волновасі та знищення радара, яким ворог наводив ракети на Запоріжжя

Зіновія Воронович
3 листопада, 2023 п'ятниця
20:00
Перемога України перемога переможні новини

У тимчасово окупованій Волновасі прилетіло по розташуванню ворога, а ударом HIMARS знищили радар С-300, який росіяни використовували для наведення ракет по Запоріжжю

У Волновасі прилетіло по місцю розташування окупантів

3 листопада бавовна завітала до тимчасово окупованої Волновасі. Про приліт у центрі міста повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм каналі. Пізніше він уточнив, що влучили у палац культури залізничників, де розташовувались окупанти

"Волноваха. Місце прильоту так званий ДКЖ (або будинок культури залізничників). Як розумієте, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колаборантів пригоріло. Чекаємо на подробиці. Файна новина", – написав Андрющенко. 

HIMARS знищив ворожий радар, який наводив ракети на Запоріжжя

Ударом HIMARS знищили радар пошуку та наведення С-300, який ворог використовував для наведення ракет на Запоріжжя. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який опублікував відео влучання на своїй сторінці.

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати!", – написав він. 

"Вночі точним ударом HIMARS був знищений радар пошуку та наведення С-300, який використовували для наведення ракет С-300 під час ударів по Запоріжжю. Радар пошуку та наведення є основним компонентом комплексу С-300, і його знищення унеможливлює використання ракет С-300 та С-400. Це одне з важливих вогневих уражень цього тижня завдяки силам оборони України", – йдеться в описі до відео.

На Таврійському напрямку за добу знищили 11 танків і два склади боєприпасів

На Таврійському напряму ворог за добу втратив 483 особи. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. 

"Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1341 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 483 особи", – повідомив генерал Тарнавський. 

За добу підрозділи ОСУВ "Таврія" знищили 31 одиницю військової техніки: 11 танків, 4 ББМ, 6 артсистем, 2 БпЛА, 8 автомобілів, 2 склади боєприпасів.

Нідерланди виділять Україн пів мільярда євро на боєприпаси

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час візиту в Україну пообіцяла виділити 500 млн євро на боєприпаси до середини 2024 року.

"Бо ви можете продовжувати боротьбу, лише якщо вони знають, що ми будемо продовжувати надавати допомогу", – каже Оллонгрен про "значні суми для підтримки України" у війні проти Росії.

Під час візиту в Україну Оллонгрен наголосила президенту України Володимиру Зеленському про те, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в затяжній війні й це має важливе значення для витривалості української армії.

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Володимир Зеленський
зброя для України
втрати окупантів
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