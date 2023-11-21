Переможні новини 636-го дня війни: ЗСУ відплатили за 128-му ударом по нагородженню 810-ї бригади ворога, у Мелітополі отруїли офіцерів ФСБ

ЗСУ помстились за удар по 128-й бригаді

Збройні Сили України в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення їхніх військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області. Про це повідомив командир роти ударних БпАК "Птахи Мадяра" 59 ОМПБр, Роберт Бровді (Мадяр).

За словами Мадяра, 19 листопада, у день ракетних військ та артилерії РФ, ЗСУ вдарили по 810-й севастопольській бригаді морської піхоти під час нагородження. При цьому росіяни ретельно ховали дане місце, адже воно було на узліссі та замасковане.

"Відплата. Бумеранг: за два тижні після атаки на 128-му. 810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталя ім. Бурденко", – написав Роберт Бровді.

Загалом за даними українського воїна загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.

До переліку сотні найвпливовіших жінок світу увійшли три українки

Британське видання ВВС опублікувало список "100 жінок 2023 року". Це заснована у 2013 році BBC нагорода, у межах якої відзначають діячок, які впливають на світ. Цього року до нього увійшли три українки.

Зокрема, до переліку найвпливовіших жінок світу за версією ВВС потрапила письменниця Оксана Забужко, радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук та захисниця прав дітей та засновниця фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська.

Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko



У цьогорічному списку "100 жінок 2023 року" також правозахисниця Амаль Клуні, голлівудська кінозірка Америка Феррера, ікона фемінізму та журналістка Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, власниця косметичної компанії Худа Каттан, футболістка та володарка "Золотого м'яча" Айтана Бонматі.

Українські енергетики отримали гумдопомогу від Азербайджану

Азербайджан відправив в Україну другу частину гуманітарної допомоги, що складається з електроустаткування. Автоколона з 23 вантажівок із гуманітарною допомогою, наданої Міністерством енергетики Азербайджану, покинула сьогодні територію Сумгайитського технологічного парку. Про це повідомили у Міністерстві енергетики Азербайджану.

До складу гуманітарного вантажу входить понад 900 тисяч метрів електричних кабелів та проводів, а також 18 трансформаторів та комплектних трансформаторних підстанцій.

Першу частину вказаної гуманітарної допомоги було відправлено до України 30 жовтня цього року. Домовленість про це була досягнута 10 жовтня за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджану Україні Сеймура Мардалієва.

Найближчим часом Баку планує відправити у рамках гуманітарної допомоги в Україну чергові партії електроустаткування загальною вартістю 7,6 млн доларів США.

У Мелітополі невідомі отруїли окупантів, які замовили їжу з доставкою

У тимчасово окупованому Мелітополі ворога ліквідовують лише "прильотами", а й силами спротиву. Зокрема, партизани у Мелітополі отруїли "партію" ворогів. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Є партія ліквідованих, а саме отруєних ворогів, про що навіть пишуть ворожі телеграм-канали. Вони замовили якусь їжу в одному з місцевих кафе, і після того, як вони змогли покуштувати цю їжу весь колектив отруївся, частина загинула і більше точно не зможе воювати проти нашої держави", – розповів Федоров. При цьому він додав, що кур’єра, який доставив їжу, не знайшли.

Тим часом телеграм-канал “Кремлевская табакерка" повідомляє, що у Мелітополі отруїли офіцерів ФСБ. Троє померли у лікарні, ще один в реанімації. За даними каналу, у їжі знайшли миш’як та щурячу отруту.