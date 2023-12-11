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Головна Перемога України Переможні новини 656-го дня війни: Британія передасть два кораблі  Sandown ВМС України, наші дрони нищать логістику ворога, а в Криму дефіцит пального
Огляд

Переможні новини 656-го дня війни: Британія передасть два кораблі  Sandown ВМС України, наші дрони нищать логістику ворога, а в Криму дефіцит пального

Зіновія Воронович
11 грудня, 2023 понедiлок
20:00
Перемога України Переможні новини

ВМС України отримають два кораблі класу Sandown від Британії, волинські тероборонівці знищили декілька вантажівок ворога, а у Криму запасів пального залишилось на два тижні

Британія та Норвегія створили коаліцію для підтримки України у Чорному морі

Велика Британія та Норвегія заснували нову "морську коаліцію" для допомоги Україні й постачатимуть кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здатності ведення бойових дій на морі. 

"Нова коаліція надаватиме Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки на Чорному морі", – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, Велика Британія передасть ВМС України два тральники-шукачі мін класу Sandown.

Шукач мін Sandown

Фото: Wikipedia

Волинські тероборонівці показали, як нищать ворожі вантажівки

Бійці 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України показали, як продовжують ефектно знищувати логістику ворога. Зокрема вони зафіксували ліквідацію ще кількох рашистських вантажівок. Про це повідомили Сили ТРО "ЗАХІД" ЗСУ, інформує Еспресо.Захід 

"Традиційно в обʼєктиві камер дронів камікадзе 103-ї бригади – логістика ворога, традиційно вона пошкоджена та уражена, – написали бійці на сторінці своєї бригади у соціальних мережах. – Оператори ударних безпілотників щодня покращують статистику на нашу користь та наближають перемогу крок за кроком, день за днем".

Німеччина у наступному році подвоїть військову допомогу Україні

Німецька міністерка у справах Європи Анна Люрманн підтвердила збільшення вдвічі військової допомоги Україні наступного року. Про це вона заявила перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України – з 4 млрд євро до 8 млрд", – заявила заступниця голови МЗС. 

За її словами, нинішній тиждень є також вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Дипломатка запевнила, що Німеччина продовжує міцно стояти на боці України. 

"Позиція ФРН тут є дуже чіткою. 26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів", – зазначила Люрманн та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.

Українська книжка "Хто зробить сніг" потрапила у список найкращих дитячих книг The New York Times

Книжка "Хто зробить сніг" Мар'яни Прохасько та Тараса Прохаська потрапила у рейтинг найкращих книг для дітей та підлітків 2023 року від відомого видання. Про це повідомляє Видавництво Старого Лева.

"Хто зробить сніг" у рейтингу The New York Times

Фото: ВСЛ


Англійською книжка вийшла у перекладі Бориса Дралюка та Дженіфер Крофт, саме ця її версія і потрапила до цьогорічного рейтингу найкращої дитячої літератури. 

"Вперше видана в Україні, ця мила, дивна, легко філософська книжка, ілюстрована м’якими каракулями, розповідає про новонароджених кротів-близнюків, які живуть у химерно уявній лісовій місцевості. Назва походить від віри кротів, що коли вони помруть, вони піднімуться до хмар і зроблять сніг для тих, хто залишився", – пишуть про "Хто зробить сніг" редактори американського видання The New York Times.

У Криму запасів пального залишилось щонайбільше на 15 днів

У тимчасово окупованому росіянами Криму виник значний дефіцит пального. Запасів вистачить щонайбільше на 15 днів. Про це повідомив Центр нацспротиву.

За даними партизанів, причиною дефіциту є великі витрати та обмежена логістика через міст.

"Запасів пального вистачає на 9-15 днів, що змушує місцеву окупаційну адміністрацію бити на сполох. При цьому паливо першочергово виділяють на потреби ЗС РФ, відтак цивільне населення відчуває дефіцит уже зараз", – йдеться у повідомленні.

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