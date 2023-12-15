Переможні новини 660-го дня війни: "таємний Санта" переказав 100 млн на салют для окупантів, у Курську серія вибухів, а в Мелітополі партизани підірвали ворожий поїзд  

"Таємний Санта" переказав 100 млн грн на новорічний салют для окупантів

Невідомий благодійник переказав 100 млн гривень фонду "Повернись живим" на новорічний салют для окупантів.

"Збір на "Новорічний салют" для окупантів майже закритий! Українська спільнота і відповідальний бізнес взяли гарний темп, щоб якнайшвидше закритий цей збір. І коли майже 54% суми було акумульовано, хтось зробив гігантський внесок на рахунок ініціативи: + 100 000 000 гривень!⁣⁣ Тільки уявіть собі цю цифру: плюс 100 мільйонів гривень за мить! І як після цього не вірити в диво? – повідомляють у фонді.

У Литві відремонтували танки Leopard, які були пошкоджені на полі бою

Литва готує до відправки в Україну відремонтовані танки Leopard, які були пошкоджені на полі бою.

"Перші відремонтовані в Литві танки Leopard-2 готуються до подорожі в Україну", – повідомила пресслужба міноборони Литви.

Відремонтовані танки, які незабаром повернуться на поле бою в Україні, у п'ятницю були продемонстровані на полігоні в Гайжюнай литовської армії (у Йонавському районі).

"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", – цитує Delfi міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Фото: gettyimages

У Мелітополі партизани підірвали потяг, який підвозив окупантам пальне і боєприпаси

15 грудня у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У зворотному шляху цей поїзд вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно.

У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о 8-й ранку просто під носом російських фсбшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.

Окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії поки росіяни без успіху шукають партизан. Залучені співробітники ФРС, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.

За даними ЦНС, за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня.

У Курську майже годину лунали вибухи

У російському місті Курськ 15 грудня ввечері майже годину лунали вибухи, повідомляє "Військовий кур’єр".

"Росіяни почали публікувати відео, на яких чутно звуки вибухів. За годину до того жителі Курська почали писати у локальних соцмережах про гучні звуки. Серія вибухів над містом звучала понад годину", – повідомляє видання.

Пізніше Міноборони РФ повідомило про начебто збиття шести безпілотників над територією Курської області.