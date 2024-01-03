Переможні новини 679-го дня війни: Україна повернула 230 полонених, ЗСУ ліквідували російського генерала, а найбільший російський виробник алмазів потрапив під санкції

Україна провела найбільший обмін полоненими

3 січня Україні вдалось повернути з російського полону 230 українців, серед яких захисники Маріуполя та Зміїного. Про це повідомив Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це уже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Зокрема, додому нарешті повернулись 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Серед них 130 представників ЗСУ (ТрО – 14, ВМС – 14), Нацгвардії – 55, Держприкордонслужби – 38, Нацполіції – 1. Також 6 цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Це найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни.

Важливо, що серед тих, кого повернули з полону, є 48 людей, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи".

На війні в Україні загинув російський генерал Трифонов

3 січня стало відомо, що на війні в Україні загинув російський генерал Ігор Трифонов. Про це пише російське видання "Коммерсант".

Ігор Трифонов – колишній керівник поліції Єкатеринбурга, однак на війну в Україну він потрапив не з лав МВС, а з колонії. У 2022 році Трифонова засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї. Контракту з міноборони генерал-хабарник добивався досить довго. Як повідомила його адвокатка, на війну з Україною його відправили наприкінці 2023 року.

Найбільший російський виробник алмазів – під санкціями

Європейський Союз у середу додав до санкційного списку компанію "Алроса", яка забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів, та її гендиректора Павла Мариничева.

Фото: insightnews.media



"Нові санкційні списки стосуються компанії ПАТ "Алроса" та її генерального директора Павла Олексійовича Мариничева. ПАТ "Алроса" є найбільшою алмазовидобувною компанією у світі, яка належить російській державі та на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів. Компанія є важливою частиною економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду Російської Федерації", – йдеться в заяві Ради ЄС.

Як зазначено в повідомленні, санкції були запроваджені, оскільки діяльність компанії та її керівника підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Вони доповнюють 12-й пакет економічних санкцій ЄС проти РФ, які місять заборону на імпорт російських алмазів.

У Львові провели рекордну кількість трансплантацій

У 2023 році хірурги Першого медичного об’єднання Львова провели 128 трансплантацій. Це рекордна кількість для одного медзакладу в Україні.

Про це повідомляє Львівська міська рада. Минулого року львівські лікарі пересадили 128 донорських органів: 12 сердець, 95 нирок, 17 печінок, 2 легень та вперше в Україні – один комплекс підшлункова залоза та нирки. Також медики провели першу в Україні пересадку комплексу серце-легені та успішну спліт-трансплантацію печінки.

Більшість трансплантацій медики проводили спільно з фахівцями лікарні "Феофанія", Інституту серця МОЗ України та Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова НАМН України.