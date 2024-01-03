Переможні новини 679-го дня війни: Україна повернула 230 полонених, ЗСУ ліквідували російського генерала, а найбільший російський виробник алмазів потрапив під санкції
Відбувся найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення, в Україні ліквідували російського генерала, ЄС запровадив санкції до найбільшого російського виробника алмазів
Україна провела найбільший обмін полоненими
3 січня Україні вдалось повернути з російського полону 230 українців, серед яких захисники Маріуполя та Зміїного. Про це повідомив Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Це уже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Зокрема, додому нарешті повернулись 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Серед них 130 представників ЗСУ (ТрО – 14, ВМС – 14), Нацгвардії – 55, Держприкордонслужби – 38, Нацполіції – 1. Також 6 цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Це найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни.
Важливо, що серед тих, кого повернули з полону, є 48 людей, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи".
На війні в Україні загинув російський генерал Трифонов
3 січня стало відомо, що на війні в Україні загинув російський генерал Ігор Трифонов. Про це пише російське видання "Коммерсант".
Ігор Трифонов – колишній керівник поліції Єкатеринбурга, однак на війну в Україну він потрапив не з лав МВС, а з колонії. У 2022 році Трифонова засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї. Контракту з міноборони генерал-хабарник добивався досить довго. Як повідомила його адвокатка, на війну з Україною його відправили наприкінці 2023 року.
Найбільший російський виробник алмазів – під санкціями
Європейський Союз у середу додав до санкційного списку компанію "Алроса", яка забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів, та її гендиректора Павла Мариничева.
Фото: insightnews.media
"Нові санкційні списки стосуються компанії ПАТ "Алроса" та її генерального директора Павла Олексійовича Мариничева. ПАТ "Алроса" є найбільшою алмазовидобувною компанією у світі, яка належить російській державі та на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів. Компанія є важливою частиною економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду Російської Федерації", – йдеться в заяві Ради ЄС.
Як зазначено в повідомленні, санкції були запроваджені, оскільки діяльність компанії та її керівника підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Вони доповнюють 12-й пакет економічних санкцій ЄС проти РФ, які місять заборону на імпорт російських алмазів.
У Львові провели рекордну кількість трансплантацій
У 2023 році хірурги Першого медичного об’єднання Львова провели 128 трансплантацій. Це рекордна кількість для одного медзакладу в Україні.
Про це повідомляє Львівська міська рада. Минулого року львівські лікарі пересадили 128 донорських органів: 12 сердець, 95 нирок, 17 печінок, 2 легень та вперше в Україні – один комплекс підшлункова залоза та нирки. Також медики провели першу в Україні пересадку комплексу серце-легені та успішну спліт-трансплантацію печінки.
Більшість трансплантацій медики проводили спільно з фахівцями лікарні "Феофанія", Інституту серця МОЗ України та Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова НАМН України.
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