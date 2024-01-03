Українські війська ліквідували ексглаву міліції Єкатеринбурга
У середу, 3 січня, стало відомо, що на війні в Україні загинув російський генерал Ігор Трифонов
Про це пише російське видання "Коммерсант".
"Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі Ігор Трифонов, якого 2022 року засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні", - йдеться в повідомленні.
Адвокат Ольга Кезік, яке представляла російського генерала-зека, заявила, що Трифонов довго домагався укладення контракту з російським міноборони. Наприкінці 2023 року його відправили на війну з Україною.
Водночас за словами адвокатки, вона поки не отримала офіційних документів, що підтверджують звільнення Трифонова. Дружина загиблого генерала-зека дізналася про його смерть 2 січня.
З 2011 до 2017 року Ігор Трифонов очолював УМВС у Єкатеринбурзі, після цього до 2019 року керував головним управлінням МВС у Карачаєво-Черкесії.
У 2022 році Трифонова визнали винним в отриманні хабаря та незаконному зберіганні зброї. У березні 2023 року вирок пом'якшили, а строк зменшили на 2 місяці - до 9 років і 4 місяців колонії суворого режиму.
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