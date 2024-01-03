Українські війська ліквідували ексглаву міліції Єкатеринбурга

Про це пише російське видання "Коммерсант".

"Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі Ігор Трифонов, якого 2022 року засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Ольга Кезік, яке представляла російського генерала-зека, заявила, що Трифонов довго домагався укладення контракту з російським міноборони. Наприкінці 2023 року його відправили на війну з Україною.

Водночас за словами адвокатки, вона поки не отримала офіційних документів, що підтверджують звільнення Трифонова. Дружина загиблого генерала-зека дізналася про його смерть 2 січня.

З 2011 до 2017 року Ігор Трифонов очолював УМВС у Єкатеринбурзі, після цього до 2019 року керував головним управлінням МВС у Карачаєво-Черкесії.

У 2022 році Трифонова визнали винним в отриманні хабаря та незаконному зберіганні зброї. У березні 2023 року вирок пом'якшили, а строк зменшили на 2 місяці - до 9 років і 4 місяців колонії суворого режиму.