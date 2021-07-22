Переселенці зможуть подати заявку на конкурс для отримання пільгової іпотеки через "Дію"

Про це пресслужба "Дії" повідомила у Telegram.



"Вчора дехто вже виграв можливість взяти пільговий кредит на житло, а сьогодні ми відкриваємо прийом заяв на новий розіграш, щоб надати доступні кредити більшій кількості переселенців", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що заяви з минулого розіграшу є актуальними, подавати їх повторно не треба.



За інформацією пресслужби, для першого розіграшу Банк Розвитку KFW надав перший транш у розмірі 5 млн євро, в межах якого вибрані 150 переможців. Наступні розіграші переможців будуть проводитись не рідше, ніж один раз на чотири місяці.

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