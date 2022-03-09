Перешкоджання гуманітарним коридорам – це тортури з боку Росії, - Володимир Зеленський

Про це президент України заявив у своєму зверненні, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави – сотні людей врятовано, гуманітарний вантаж доставлено. Але це відсоток того, що треба зробити і чого очікують наші люди, заблоковані там", - зазначив глава держави.

Гуманітарні вантажі готові, транспорт теж, але нелюди не готові – навпаки, вони обстрілюють маршрути евакуації, блокують доставку необхідних продуктів та медикаментів.

"Що ж вони хочуть? Хочуть, щоби українці взяли все це з рук окупантів. Це просто тортури, системні і організовані їхньою державою, чужою для нас і безжальною для усіх, навіть власних громадян", - пояснив Володимир Зеленський.

Також президент додав, що такі дії окупанта – це помста за проукраїнську позицію людей, які там мешкають:

"Олешки, Бердянськ та Мелітополь, ті міста, де українці чинять спротив, де протестують поти окупантів, знайте – ми з вами ми вдячні вам за позицію. Вантажі все одно будуть їхати скільки б разів їх не зупиняли кулі, гуманітарні коридори все одно запрацюють – і тільки час відділяє вас від свободи, не довгий час! Вірте в це!".

Нагадаємо, сьогодні з Сум гуманітарним коридором виїхав 61 автобус з біженцями.

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