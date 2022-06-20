Перешкоджання виступу Путіна і пропаганді РФ: ІТ-армія атакувала понад 400 ворожих онлайн-ресурсів минулого тижня

Про це повідомили на телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів, – йдеться в повідомленні Мінцифри.

Зокрема IT-армія атакувала базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі. Внаслідок цього організатори змушені були перенести виступ Путіна на годину.

"Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу", – пишуть у Мінцифри.

Недоступною через постійні кібератаки залишається інформація, що зберігається на ресурсах російських регіональних судів. Також IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. Атакують хакери добровольці і ресурси російські ЗМІ.

Нагадаємо, 8 червня хакери "зламали" радіо "Коммерсант" у Росії та запустили антивоєнний та український контент.

"IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ. Продовжуємо карати ворога усім світом", – йдеться в повідомленні.