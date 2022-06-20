Перешкоджання виступу Путіна і пропаганді РФ: ІТ-армія атакувала понад 400 ворожих онлайн-ресурсів минулого тижня
ІТ-армія атакувала за тиждень понад 400 російських онлайн-ресурсів за тиждень, у тому числі сайти терористів і російських судів
Про це повідомили на телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України."Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів, – йдеться в повідомленні Мінцифри.
Зокрема IT-армія атакувала базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі. Внаслідок цього організатори змушені були перенести виступ Путіна на годину."Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу", – пишуть у Мінцифри.
Недоступною через постійні кібератаки залишається інформація, що зберігається на ресурсах російських регіональних судів. Також IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. Атакують хакери добровольці і ресурси російські ЗМІ."IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ. Продовжуємо карати ворога усім світом", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 8 червня хакери "зламали" радіо "Коммерсант" у Росії та запустили антивоєнний та український контент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.45
Купівля 34.45Продаж 35.27
-
EUR
Купівля 35.96Продаж 37.18
- Актуальне
- Важливе