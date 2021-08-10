Переслідування ПЦУ в окупованому Криму: Мінреінтеграції підготувало новий пакет санкцій

Про це заявив заступник міністра Ігор Яременко.



8 серпня силовики-окупанти у Криму увірвались до монастиря ПЦУ та змусили зупинити богослужіннняю

Мінреінтеграції розцінює це, як черговий акт тиску з боку російської адміністрації на мешканців Криму та засуджує порушення правгромадян на свободу совісті та віросповідання.



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"З 2014 року окупанти витісняють українську церкву з Кримського півострова: незаконне привласнення майна кримської громади ПЦУ, грубе насильство, систематична заборона богослужінь. Україна продовжуватиме ідентифікувати причетних до подібних порушень задля застосування проти них санкцій. Наразі Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності ПЦУ, очікується, що його ухвалення ууядом відбудеться найближчими днями", - зазначив Яременко

Пропонується застосування санкцій до суддів Російської Федерації та інших посадових осіб, які причетні до переслідування громади ПЦУ в Криму.

Силовики окупантів на території Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району