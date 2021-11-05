Перестаньте шантажувати Україну і допоможіть їй, - Іванна Климпуш-Цинцадзе

“І перестаньте шантажувати Україну цим, допоможіть їй. Ви зробили свій вибір, пережили свої важкі трансформації, ви знаєте, як це робити, але не розказуй нам про принципи і цінності, - звернулась парламентарка до європейських політиків. - Ми зацікавлені у тому, щоб були міцні, успішні та прозорі зв’язки по лінії Будапешт-Брюсель, Варшава-Брюссель. В наших інтересах повернутися до початків і зрозуміти, що це наша спільна домашня робота - розібратися у власних принципах та цінностях»”.

За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, Україна - форпост західної цивілізації на Сході. Далі - тільки Росія, яка на її думку, не є частиною Європи, це Азія. “Причина початку війни з боку Росії - зупинити Україну на шляху до Членства у ЄС і НАТО. Росія успішно доводить Заходу його слабкість. І мета Росії не так стримувати нас на шляху до ЄС і НАТО, як створити хаос та дезінтегрувати саму Європу, західне суспільство. Росія думає, що може повернутися до Ялтинського режиму і мати ті ж сфери впливу, що й після 1945-го, - каже парламентарка. - Один з європейських лідерів сказав, що Європа - це гігант, який має специфічну політичну атмосферу. І коли ми говоримо про анексію Росією Криму, то, фактично, Європа підтверджує цю цитату. І зараз ми бачимо тенденції до того, що Європа хоче налагоджувати діалог Росією і вести бізнес за колишніми правилами”.